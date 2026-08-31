Панкейки — один із найпопулярніших сніданків, а цей рецепт додає їм природної солодкості завдяки стиглим бананам замість великої кількості цукру. Тісто готується за кілька хвилин, а самі панкейки виходять пишними й ніжними.

Рецепт ідеальних панкейків з яблуками ми вже публікували — а панкейки з бананами готуються ще простіше, і секрет їхньої пишності ховається саме у стиглих плодах.

Це один із найпопулярніших сніданків американської кухні: панкейки виходять пишними та природно солодкими завдяки перестиглим бананам, а не цукру. У класичному рецепті цукру додають лише одну столову ложку — і навіть її можна прибрати, якщо банани дуже стиглі й солодкі самі по собі. Тісто готується швидко, його можна навіть замісити ввечері та тримати в холодильнику до ранку.

Інгредієнти для панкейків

Кефір або натуральна маслянка (buttermilk) — приблизно 300 мл

Пшеничне борошно — приблизно 190 г (1,5 склянки)

Цукор — 1 столова ложка (за бажанням можна не додавати)

Сода харчова — 1 чайна ложка

Сіль — 1/4 чайної ложки

Незбите масло, розтоплене — 3 столові ложки (близько 42 г)

Яйця великі — 2 штуки

Ванільний екстракт — 1 чайна ложка

Стиглі банани — 2 середні (близько 1 склянки розтертого пюре)

Олія для смаження — 2 столові ложки

Як приготувати панкейки: покроково

У великій мисці змішайте борошно, цукор, соду та сіль, зробіть посередині невелику ямку для вологих інгредієнтів.

Розітріть банани виделкою до консистенції густого яблучного пюре — шматочки не заважають, вони навіть додадуть текстури готовим панкейкам.

В окремій мисці змішайте кефір, яйця, ванільний екстракт, розтерті банани та розтоплене масло — все ретельно збийте віночком.

Влийте вологі інгредієнти в сухі та перемішайте лише до об'єднання. Тісто повинне залишитися грудкуватим — не перемішуйте занадто довго, інакше панкейки вийдуть щільними.

Розігрійте чавунну або антипригарну сковороду на середньому вогні (приблизно 175 °C) і змастіть її столовою ложкою олії.

Викладайте тісто на сковороду порціями по 60 мл (чверть склянки), залишаючи між панкейками відстань не менше 2,5 см.

Смажте кожен панкейк близько 2 хвилин з одного боку, доки краї не стануть матовими і зверху не з'являться бульбашки, які починають лопатися — це сигнал перевернути. Смажте ще 2 хвилини з іншого боку, за потреби додаючи трохи олії.

Подавайте панкейки теплими зі скибочками бананів, підсмаженими горіхами пекан і кленовим сиропом. Готове тісто можна тримати в холодильнику до ранку, а вже готові панкейки зберігаються в холодильнику до 4 днів або в морозильній камері до 2 місяців — розігрівати найкраще на сковороді, у тостері чи в мікрохвильовці, обгорнувши папіровим рушником.

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