Продуманный запас продуктов выручает не только на кухне каждый день, но и тогда, когда привычный график рушится: непогода, пустые полки в магазинах или слишком загруженная неделя.

Продукты длительного хранения и продуманный запас продуктов помогают пережить ситуации, когда привычный распорядок рушится. Речь о непогоде, временном дефиците в магазинах или просто слишком загруженной неделе, когда нет времени идти за свежими продуктами.

В кладовой полезно держать набор круп. Лучше всего хранятся длиннозерный рис басмати и полба, которые подходят практически к любому блюду как универсальный гарнир. Рядом стоит поставить булгур, киноа, гречку и овсяные хлопья — из них быстро готовится сытный завтрак или гарнир.

Консервы, паста и кускус

Консервированная фасоль и нут — одни из самых удобных продуктов длительного хранения. Нут подходит для хумуса, супов или тушения со специями и кокосовым молоком, а при необходимости его можно есть даже холодным, промыв водой. Бобовые месяцами, а иногда и годами не портятся и являются источником растительного белка, клетчатки, железа и калия.

Сухие макаронные изделия хранятся от одного до двух лет. Достаточно смешать горячую пасту со сливочным маслом и тертым пармезаном — и простой обед готов. Кускус готовится еще быстрее: его заливают кипятком на несколько минут, и он делает салаты сытнее. Рыбные консервы — тунец, скумбрия или шпроты — добавляют доступный белок и хорошо сочетаются с хлебом, крекерами или салатом с фасолью.

Специи, томатная паста и перекусы

Сушеные травы со временем теряют аромат, поэтому набор из тмина, кориандра, итальянских трав или острого перца стоит периодически обновлять. Они полностью меняют вкус даже обычной вареной фасоли. Томатную пасту удобнее покупать в тубах: ее не обязательно использовать всю за один раз, в отличие от жестяной банки. В критической ситуации помогают и готовые томатные соусы в банках.

Орехи — миндаль, грецкие, фисташки или кешью — вообще не требуют приготовления. Горсть обеспечивает полезными жирами, белком и клетчаткой и быстро утоляет голод. Крекеры или сухое печенье готовы к употреблению в любой момент и заменяют свежий хлеб: на них можно намазать арахисовую пасту или выложить рыбные консервы. Цельнозерновые крекеры содержат больше клетчатки и насыщают лучше.

Как собрать базовый запас

Начинать стоит с небольшого набора: по одной упаковке круп, несколько банок бобовых и рыбных консервов, пачка макарон, туба томатной пасты, пакет орехов и пачка крекеров. Такой запас не занимает много места, но позволяет приготовить полноценный обед даже тогда, когда магазин недоступен. Главное — периодически обновлять продукты и не хранить их во влажных или теплых местах.

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