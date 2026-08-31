В сентябре часть военнообязанных мужчин может остаться без отсрочки от мобилизации — даже если основание для неё законное. Рассказываем, кто именно в зоне риска и как не потерять защиту.

Право на отсрочку от мобилизации в Украине осенью могут потерять даже те, кто оформил её законно. Уже в сентябре часть военнообязанных рискует остаться без защиты от призыва, и речь не только о завершении срока действия документа. Соответствующие разъяснения собрало издание OBOZ.UA, а подробный перечень категорий приводит ТСН со ссылкой на УНИАН.

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, которая распространяется на военнообязанных мужчин в возрасте 25–60 лет. Одного основания для отсрочки недостаточно — её необходимо оформить официально. Если документы есть в электронном виде, заявление подают в приложении "Резерв+", а если в бумажном — через ЦНАП. Только после этого военнообязанного не могут призвать на военную службу по мобилизации.

По украинскому законодательству призыву не подлежат забронированные работники предприятий критической сферы, освобождённые из плена военные, отцы троих и более детей, отцы-одиночки, родители ребёнка с инвалидностью, усыновители ребёнка-сироты, мужчины с инвалидностью, те, кто постоянно ухаживает за родственниками, а также студенты дневной формы, впервые получающие профессиональное или высшее образование.

Кто может потерять отсрочку в сентябре

Даже законно оформленный статус могут аннулировать, поэтому в зоне риска оказываются сразу несколько категорий. Многодетные отцы теряют отсрочку, если не платят алименты, а отцы троих детей — если старший ребёнок достиг 18-летнего возраста. Мужчины с инвалидностью могут остаться без защиты, если не явились на повторную комиссию или были признаны на ней годными.

Студенты теряют отсрочку, если закончили текущий уровень образования, взяли академический отпуск или перевелись на заочную форму обучения. Ухаживающие за родными — если родственник перестал нуждаться в уходе, а родители ребёнка с инвалидностью — если ребёнок выздоровел и потерял соответствующий статус.

Отсрочка автоматически прекращается после завершения срока действия, если её не продлили. Обычно срок составляет 6 или 12 месяцев. В большинстве случаев продление происходит автоматически, однако из-за возможных технических сбоев в "Резерв+" свой статус стоит время от времени проверять.

Что делать, чтобы не потерять отсрочку

Чтобы не остаться без защиты именно в сентябре, стоит заранее проверить актуальность статуса и подготовить документы. Вот несколько шагов:

проверьте свой статус в приложении "Резерв+" — после обновлений он должен отображаться корректно;

подготовьте документы, подтверждающие основание для отсрочки, и подайте заявление через "Резерв+" или ЦНАП до завершения срока действия;

не игнорируйте повестки для уточнения военно-учётных данных — их рассылают даже тем, у кого уже есть отсрочка.

Юрист Никита Муренко поясняет: потеря бронирования или отсрочки не даёт времени на личные дела, ведь представители ТЦК и СП могут доставить человека на ВВК в тот же день. Поэтому статус лучше проверять заранее, а не после получения повестки.

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