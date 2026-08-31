В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №15570 и №15571, которые предлагают заменить негосударственные пенсионные фонды добровольными. Вкладчикам обещают больше информации о накоплениях и возможность вернуть часть налога.

Перерасчет пенсий в сентябре уже стартовал в регионах, но для тех, кто самостоятельно откладывает деньги на старость, готовят отдельные изменения. 28 августа 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15570, который предусматривает новый формат пенсионных фондов. Об этом сообщает Новини.LIVE, которое ознакомилось с текстом документа.

Сейчас украинцы могут накапливать на пенсию через негосударственные пенсионные фонды. Авторы законопроекта предлагают перейти к другой модели — добровольным пенсионным фондам. Такие фонды должны стать понятнее для вкладчиков и получить более жесткие требования к работе.

Как планируют контролировать фонды

Надзирать за деятельностью новых фондов должна Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Регулятор будет следить за тем, как работают фонды и что происходит с деньгами вкладчиков. Это позволит усилить контроль за участниками рынка и сделать их работу более прозрачной.

Больше информации и налоговые льготы

Люди, которые откладывают деньги в фондах, должны получать больше данных о том, куда именно вкладывают их сбережения. Вкладчикам будут раскрывать информацию о доходности накоплений. Отдельным законопроектом №15571 предлагают внести изменения в Налоговый кодекс: за пенсионные взносы часть уплаченного налога можно будет вернуть через налоговую скидку.

Что будет с нынешними фондами

Если новые правила примут, систему негосударственных пенсионных фондов реорганизуют или прекратят их деятельность. Вместе с тем авторы предлагают создать систему гарантирования пенсионных накоплений. Если фонд закроется, вкладчик сможет получить компенсацию.

Что делать вкладчикам сейчас

Пока законопроект не стал законом, никаких действий вкладчикам предпринимать не нужно. Документ находится на рассмотрении парламентского комитета. Люди, которые уже имеют накопления в негосударственных пенсионных фондах, продолжают руководствоваться действующими правилами. Чтобы изменения вступили в силу, законопроект должен пройти парламентскую процедуру и быть подписан президентом.

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