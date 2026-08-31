С 1 сентября в Киеве и Киевской области на дороги выедут первые автомобили-«фантомы», которые будут автоматически фиксировать превышение скорости — нарушителям будут приходить штрафы без остановки авто.

Подорожание квартир в Киеве — тема, которую на этой неделе обсуждают в столице, однако водителей ждет новость о штрафах: с 1 сентября на дороги Киева и Киевской области выедут первые автомобили-«фантомы», которые будут фиксировать превышение скорости.

О запуске трех таких машин сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует Фокус. Внешне «фантомы» ничем не отличаются от обычных авто, но оснащены системой автоматического контроля скорости.

Пока речь идет о трех автомобилях в Киеве и области, но впоследствии их количество будет расти, а сами «фантомы» появятся и в других регионах Украины.

Камеры работают и во время движения патрульного авто, и когда оно стоит на обочине. Система фиксирует превышение скорости в попутном и встречном направлениях, распознает номерной знак и в большинстве случаев формирует постановление об административном правонарушении без остановки водителя.

Помимо автоматического режима, «фантом» может работать и неавтоматически — с помощью двух камер он следит за машинами впереди и позади. Если патрульные зафиксируют опасное нарушение, например создание аварийной ситуации, водителя могут остановить согласно ст. 35 Закона «О Национальной полиции».

Что делать водителю, если пришло постановление

Штраф автоматически присылается владельцу авто, даже если за рулем был другой человек. В таком случае владелец может сообщить, кто именно управлял транспортным средством, — тогда ответственность переоформят на фактического водителя. Обжаловать постановление можно в суде или в органе полиции, который его вынес.

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