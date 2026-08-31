З 1 вересня в Києві та Київській області на дороги виїдуть перші автомобілі-«фантоми», які автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості — порушникам надходитимуть штрафи без зупинки авто.

Подорожчання квартир у Києві — тема, що цього тижня обговорюється в столиці, однак водіїв чекає новина про штрафи: з 1 вересня на дороги Києва та Київської області виїдуть перші автомобілі-«фантоми», які фіксуватимуть перевищення швидкості.

Про запуск трьох таких автівок повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Фокус. Зовні «фантоми» нічим не відрізняються від звичайних машин, однак обладнані системою автоматичного контролю швидкості.

Поки йдеться про три автомобілі в Києві та області, але згодом їхня кількість зростатиме, а самі «фантоми» з'являться і в інших регіонах України.

Камери працюють і під час руху патрульного авто, і коли воно стоїть на узбіччі. Система фіксує перевищення швидкості в попутному та зустрічному напрямках, розпізнає номерний знак і в більшості випадків формує постанову про адміністративне правопорушення без зупинки водія.

Окрім автоматичного режиму, «фантом» може працювати й неавтоматично — за допомогою двох камер він стежить за машинами попереду та позаду. Якщо патрульні зафіксують небезпечне порушення, наприклад створення аварійної ситуації, водія можуть зупинити відповідно до ст. 35 Закону «Про Національну поліцію».

Що робити водію, якщо прийшла постанова

Штраф автоматично надсилається власникові авто, навіть якщо за кермом була інша людина. У такому разі власник може повідомити, хто саме керував транспортним засобом, — тоді відповідальність переоформлять на фактичного водія. Оскаржити постанову можна в суді або в органі поліції, який її виніс.

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