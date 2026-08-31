Украинцы, получающие пенсию по инвалидности, интересуются, состоится ли перерасчет выплат уже с 1 сентября. В Пенсионном фонде разъяснили ситуацию и назвали актуальные суммы для разных категорий получателей.

Пенсионные выплаты в Украине можно потерять из-за ошибки в трудовой книжке — в то же время в Пенсионном фонде Украины разъяснили, какие суммы пенсий по инвалидности получают украинцы разных категорий и предусмотрен ли перерасчет с 1 сентября 2026 года.

Размер пенсии по инвалидности зависит от нескольких факторов: группы инвалидности, страхового стажа, статуса человека и оснований для назначения выплаты. Для разных категорий пенсионеров действуют разные правила расчета и минимальные гарантии, напоминают в ПФУ.

Какие суммы получают люди с III группой инвалидности

Для лиц с III группой инвалидности, получающих пенсию по общему заболеванию, минимальная выплата для неработающих пенсионеров составляет 3 406 гривен. Если человек имеет не менее 35 лет страхового стажа (для мужчин) или 30 лет (для женщин), размер выплаты увеличивается до 3 725 гривен. Для работающих пенсионеров минимальная выплата составляет 2 595 гривен.

Пенсии для военных и ветеранов с инвалидностью

Для военнослужащих и ветеранов с инвалидностью III группы предусмотрены отдельные пенсионные гарантии. После мартовского перерасчета минимальная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны составляет 7 100,60 гривен. Для тех, чья инвалидность связана с прохождением военной службы, — 6 761,40 гривен.

Ветераны войны с инвалидностью III группы имеют гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты с учетом предусмотренных надбавок — 10 625 гривен.

Выплаты для пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Отдельные правила действуют для граждан, чья инвалидность связана с аварией на ЧАЭС. Для людей с III группой инвалидности этой категории минимальный размер пенсии составляет 6 813,09 гривен.

Как оформить пенсию по инвалидности

Для оформления пенсии по инвалидности необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа — в зависимости от возраста человека. Если стажа недостаточно, органы социальной защиты назначают государственную социальную помощь. Обращаться нужно в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины с заявлением, паспортом, идентификационным кодом, справкой МСЭК об установлении инвалидности и документами о страховом стаже.

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