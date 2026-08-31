Українці, які отримують пенсію по інвалідності, цікавляться, чи відбудеться перерахунок виплат уже з 1 вересня. У Пенсійному фонді роз'яснили ситуацію та назвали актуальні суми для різних категорій отримувачів.

Пенсійні виплати в Україні можна втратити через помилку в трудовій книжці — натомість у Пенсійному фонді України роз'яснили, які суми пенсій по інвалідності отримують українці різних категорій та чи передбачений перерахунок із 1 вересня 2026 року.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від кількох чинників: групи інвалідності, страхового стажу, статусу особи та підстав для призначення виплати. Для різних категорій пенсіонерів діють різні правила розрахунку й мінімальні гарантії, нагадують у ПФУ.

Які суми отримують люди з III групою інвалідності

Для осіб із III групою інвалідності, які отримують пенсію за загальним захворюванням, мінімальна виплата для непрацюючих пенсіонерів становить 3 406 гривень. Якщо людина має не менше 35 років страхового стажу (для чоловіків) або 30 років (для жінок), розмір виплати зростає до 3 725 гривень. Для працюючих пенсіонерів мінімальна виплата складає 2 595 гривень.

Пенсії для військових та ветеранів з інвалідністю

Для військовослужбовців і ветеранів з інвалідністю III групи передбачені окремі пенсійні гарантії. Після березневого перерахунку мінімальна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни становить 7 100,60 гривень. Для тих, чия інвалідність пов'язана з проходженням військової служби, — 6 761,40 гривень.

Ветерани війни з інвалідністю III групи мають гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати з урахуванням передбачених надбавок — 10 625 гривень.

Виплати для постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Окремі правила діють для громадян, чия інвалідність пов'язана з аварією на ЧАЕС. Для людей із III групою інвалідності цієї категорії мінімальний розмір пенсії складає 6 813,09 гривень.

Як оформити пенсію по інвалідності

Для оформлення пенсії по інвалідності необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу — залежно від віку особи. Якщо стажу недостатньо, органи соціального захисту призначають державну соціальну допомогу. Звертатися потрібно до найближчого відділення Пенсійного фонду України із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом, довідкою МСЕК про встановлення інвалідності та документами про страховий стаж.

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