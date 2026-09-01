Как узнать тариф Киевстар, если вы забыли, какой именно пакет подключен, — на самом деле это занимает меньше минуты. Оператор собрал несколько простых способов: от короткого USSD-запроса до проверки в приложении.

Сэкономить на тарифах Киевстар, Vodafone и lifecell можно, если точно знать свой пакет. Но многие абоненты не помнят, какой именно тариф подключен, и переплачивают за лишние минуты и гигабайты. Киевстар объяснил, как узнать тариф за считаные секунды.

Как сообщает официальная страница поддержки Киевстар, есть сразу несколько способов проверить свой тарифный план. Они подходят и владельцам смартфонов, и тем, кто пользуется обычным кнопочным телефоном.

Четыре способа проверить тариф

На сайте Киевстар — авторизуйтесь в личном кабинете, и подключенный тариф сразу появится на экране.

— авторизуйтесь в личном кабинете, и подключенный тариф сразу появится на экране. USSD-запрос *100*01*2# — наберите комбинацию, и вы увидите название своего тарифного плана.

— наберите комбинацию, и вы увидите название своего тарифного плана. В приложении «Мой Киевстар» — откройте приложение, информация о тарифе отображается в профиле абонента.

— откройте приложение, информация о тарифе отображается в профиле абонента. По номеру 466*66 — позвоните на указанный номер, чтобы узнать тариф.

Как узнать тариф, если нет интернета

Самый быстрый вариант — USSD-запрос *100*01*2#. Он работает на любом телефоне даже без смартфона и мобильного интернета: достаточно набрать комбинацию и нажать клавишу вызова.

Если удобнее позвонить, можно воспользоваться номером 466*66. Для общих вопросов мобильной связи действует горячая линия 466 — бесплатно с номеров Киевстар по Украине, а с других сетей — 0 800 300 466.

В оператора также напоминают: если после замены тариф не изменился, стоит проверить статус заявки или обратиться в службу поддержки, чтобы избежать неожиданных списаний.

Ранее Politeka сообщала, мобильная связь: как позвонить с нулем на счету — способы Киевстар, Vodafone, lifecell.

Также Politeka сообщала, дешевле тариф на мобильную связь для пенсионеров в Украине: сколько можно сэкономить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell на сентябрь: что выгодно подключить украинцам.