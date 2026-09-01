Графіки відключення світла у Дніпропетровській області цього тижня знову змушують мешканців Кам'янського заздалегідь подбати про зв'язок із лікарями. У місті опублікували нагадування, як викликати медика, коли стаціонарний телефон не працює через знеструмлення.
Як повідомляє Kamianske.city, доступ до медичної допомоги має залишатися безперебійним за будь-яких умов. Під час відключень електроенергії стаціонарні телефони в поліклініках можуть не відповідати, тож викликати лікаря варто за номерами, які працюють через мобільний зв'язок.
Для екстрених випадків цілодобово працює номер 103 — виклик швидкої медичної допомоги. Він лишається доступним навіть тоді, коли в будинку зникло світло, адже мобільна мережа зазвичай продовжує працювати.
Які номери варто записати заздалегідь
Щоб не лишитися без допомоги, медики радять ще до знеструмлення зберегти в пам'яті телефону:
- номер сімейного лікаря;
- номер реєстратури своєї поліклініки;
- номер контакт-центру медичного закладу;
- єдиний номер екстреної допомоги 103, а також 112.
Номери варто продублювати на папері: якщо телефон розрядиться, а зарядити його немає де, записана цифра врятує. Павербанк теж радять тримати зарядженим.
У Кам'янському нагадали, що в разі відсутності зв'язку із сімейним лікарем можна звертатися безпосередньо до найближчого медичного закладу або зателефонувати на 103, якщо стан загрожує життю.
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