У Кам'янському нагадали, як зв'язатися з лікарем під час відключень електроенергії, коли звичайні телефонні лінії можуть не працювати. Найважливіші номери радять записати заздалегідь.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області цього тижня знову змушують мешканців Кам'янського заздалегідь подбати про зв'язок із лікарями. У місті опублікували нагадування, як викликати медика, коли стаціонарний телефон не працює через знеструмлення.

Як повідомляє Kamianske.city, доступ до медичної допомоги має залишатися безперебійним за будь-яких умов. Під час відключень електроенергії стаціонарні телефони в поліклініках можуть не відповідати, тож викликати лікаря варто за номерами, які працюють через мобільний зв'язок.

Для екстрених випадків цілодобово працює номер 103 — виклик швидкої медичної допомоги. Він лишається доступним навіть тоді, коли в будинку зникло світло, адже мобільна мережа зазвичай продовжує працювати.

Які номери варто записати заздалегідь

Щоб не лишитися без допомоги, медики радять ще до знеструмлення зберегти в пам'яті телефону:

номер сімейного лікаря;

номер реєстратури своєї поліклініки;

номер контакт-центру медичного закладу;

єдиний номер екстреної допомоги 103, а також 112.

Номери варто продублювати на папері: якщо телефон розрядиться, а зарядити його немає де, записана цифра врятує. Павербанк теж радять тримати зарядженим.

У Кам'янському нагадали, що в разі відсутності зв'язку із сімейним лікарем можна звертатися безпосередньо до найближчого медичного закладу або зателефонувати на 103, якщо стан загрожує життю.

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