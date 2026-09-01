Українським учителям готують чергове підвищення оплати праці: незабаром стартує новий етап збільшення посадових окладів педагогів, і в МОН пояснили, від чого залежатиме фактичний розмір виплати.

Перерахунок пенсій у Кіровоградській області ще раз показав, як стаж і зарплата впливають на розмір виплат, а українським учителям невдовзі обіцяють окреме підвищення: стартує наступний етап збільшення оплати праці педагогів.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, фінансування для чергового підвищення вже передбачене. Оплату праці освітян планують збільшувати поетапно, і в уряді напередодні нового навчального року підтвердили, що підтримка педагогів залишається одним із пріоритетів держави.

Підвищення розбили на два етапи. Перший запрацював 1 січня 2026 року — тоді зарплати педагогів зросли на 30%. Другий стартує 1 вересня 2026 року й додає ще 20%, а загалом за 2026 рік оплата праці вчителів має збільшитися на 50% порівняно з 2025 роком. Йдеться не про разову премію чи виплату до початку навчального року, а про збільшення саме посадового окладу вчителя, яке надалі враховується в усіх доплатах і надбавках.

Єдиної фіксованої суми, яку з вересня отримуватимуть усі вчителі, немає. Підсумок залежить від тарифного розряду та кваліфікаційної категорії, педагогічного стажу, кількості навчальних годин, надбавки за вислугу років, надбавки за престижність педагогічної праці, класного керівництва, перевірки письмових робіт та інших передбачених законом доплат. Тому два вчителі навіть в одній школі після підвищення можуть отримувати різні суми.

Від чого залежить нова зарплата вчителя

Вересневий етап МОН офіційно визначає як підвищення зарплат ще на 20%, однак фактична різниця «на руки» в кожного педагога буде різною. Вона залежить від структури зарплати та доплат, тож механічно додавати 20% до серпневої суми, яку вчитель отримував після сплати податків, некоректно.

Перший етап дав відчутний результат: за даними відомства, у майже 92% українських громад зарплати педагогів після січневого перерахунку зросли щонайменше на 30%. МОН раніше створило спеціальний калькулятор, у якому педагог може порахувати свою зарплату з урахуванням навантаження, категорії та встановлених надбавок.

Як порахувати свою зарплату з 1 вересня

Найпростіше скористатися калькулятором МОН: у нього вносять кількість годин, категорію, стаж і доплати, після чого система показує орієнтовну суму. Важливо пам'ятати: 20% — це підвищення посадового окладу, а не готовий розмір надбавки до зарплати «на руки».

На фінансування другого етапу вже закладені кошти. Станом на серпень на освітню субвенцію для закладів загальної середньої освіти передбачено 57,4 млрд грн, які мають забезпечити фінансування близько 465 тисяч ставок педагогічних працівників. Новий навчальний рік в українських школах офіційно стартує 1 вересня.