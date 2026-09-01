Украинским учителям готовят очередное повышение оплаты труда: скоро стартует новый этап увеличения должностных окладов педагогов, и в МОН объяснили, от чего будет зависеть фактический размер выплаты.

Перерасчет пенсий в Кировоградской области еще раз показал, как стаж и зарплата влияют на размер выплат, а украинским учителям вскоре обещают отдельное повышение: стартует следующий этап увеличения оплаты труда педагогов.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, финансирование очередного повышения уже предусмотрено. Оплату труда педагогов планируют повышать поэтапно, и в правительстве накануне нового учебного года подтвердили, что поддержка педагогов остается одним из приоритетов государства.

Повышение разбили на два этапа. Первый заработал 1 января 2026 года — тогда зарплаты педагогов выросли на 30%. Второй стартует 1 сентября 2026 года и добавляет еще 20%, а в целом за 2026 год оплата труда учителей должна увеличиться на 50% по сравнению с 2025 годом. Речь идет не о разовой премии или выплате к началу учебного года, а об увеличении именно должностного оклада учителя, которое в дальнейшем учитывается во всех доплатах и надбавках.

Единой фиксированной суммы, которую с сентября будут получать все учителя, нет. Итог зависит от тарифного разряда и квалификационной категории, педагогического стажа, количества учебных часов, надбавки за выслугу лет, надбавки за престижность педагогического труда, классного руководства, проверки письменных работ и других предусмотренных законом доплат. Поэтому два учителя даже в одной школе после повышения могут получать разные суммы.

От чего зависит новая зарплата учителя

Сентябрьский этап МОН официально определяет как повышение зарплат еще на 20%, однако фактическая разница «на руки» у каждого педагога будет разной. Она зависит от структуры зарплаты и доплат, поэтому механически добавлять 20% к августовской сумме, которую учитель получал после уплаты налогов, некорректно.

Первый этап дал ощутимый результат: по данным ведомства, в почти 92% украинских громад зарплаты педагогов после январского перерасчета выросли минимум на 30%. МОН ранее создало специальный калькулятор, в котором педагог может посчитать свою зарплату с учетом нагрузки, категории и установленных надбавок.

Как посчитать свою зарплату с 1 сентября

Проще всего воспользоваться калькулятором МОН: в него вносят количество часов, категорию, стаж и доплаты, после чего система показывает ориентировочную сумму. Важно помнить: 20% — это повышение должностного оклада, а не готовый размер надбавки к зарплате «на руки».

На финансирование второго этапа уже заложены средства. По состоянию на август на образовательную субвенцию для учреждений общего среднего образования предусмотрено 57,4 млрд грн, которые должны обеспечить финансирование около 465 тысяч ставок педагогических работников. Новый учебный год в украинских школах официально стартует 1 сентября.