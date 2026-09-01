Мобилизация в Украине с 1 сентября не изменила перечень тех, кого государство не имеет права призвать: закон четко определяет, кто защищен от повестки.

Мобилизация в Украине с 1 сентября снова в центре внимания: военное положение и общую мобилизацию продлили до 31 октября 2026 года, поэтому украинцы массово проверяют, кого закон защищает от повестки.

Статья 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определяет, кого государство не имеет права призвать даже во время общей мобилизации. Как сообщает УНИАН, полный перечень с 1 сентября не изменился.

Кого не могут призвать в сентябре 2026 года:

лиц, которых ВВК признала непригодными по состоянию здоровья — временно или навсегда;

людей с инвалидностью 1, 2 или 3 группы;

парней до 25 лет, которые еще не стали на воинский учет;

отцов и матерей, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет;

одиноких родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка;

родителей и опекунов детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

опекунов детей, оставшихся без родителей;

тех, кто ухаживает за тяжелобольным родственником, мужем, отцом или лицом с инвалидностью 1–2 группы;

студентов дневной формы, аспирантов, докторантов, преподавателей и научных сотрудников — если оформлена отсрочка;

работников критической инфраструктуры, оборонной отрасли и стратегических предприятий — при наличии официальной брони;

часть госслужащих и судей;

тех, у кого близкие погибли или пропали без вести на войне;

бывших пленных;

женщин — для них мобилизация добровольная.

Больше всего путаницы возникает с инвалидностью. Спасает не сам статус, а оформленная на его основании отсрочка: без нее человек по-прежнему числится военнообязанным. Забрать могут даже человека с инвалидностью, если он не явился на переосвидетельствование, если при повторном осмотре инвалидность сняли и признали годным, или если старая отсрочка закончилась, а новую не оформили вовремя.

Отдельная категория — статья 37 закона "О воинской обязанности и военной службе". Она предусматривает не отсрочку, а полное снятие с воинского учета: это люди, признанные непригодными по состоянию здоровья, те, кому исполнилось 60 лет, те, кто утратил украинское гражданство, а также те, кого суд объявил умершими или пропавшими без вести.

Полный перечень заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение, опубликован в приказе Минобороны № 402. Чаще всего речь идет о тяжелых болезнях сердца и сосудов, прогрессирующей онкологии, серьезных психических расстройствах, полной потере зрения или слуха, тяжелых поражениях опорно-двигательной или нервной системы. Решение принимают индивидуально — на основании документов и осмотра ВВК.

Что делать, чтобы не потерять отсрочку

Ни одно из оснований не действует само по себе — статус нужно оформить и вовремя продлевать. У большинства людей отсрочка продлевается автоматически, если в реестрах все в порядке. Если же есть ошибки или не хватает данных, следует обратиться в ЦНАП и разобраться на месте. Важно не пропускать переосвидетельствования и заранее подавать документы на новую отсрочку, когда предыдущая подходит к концу.

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