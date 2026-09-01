Внутренне перемещённые лица, зарегистрированные в Ужгороде, на протяжении августа получали гуманитарную помощь в хабе «Совиное гнездо». Переселенцам передали продуктовые наборы, подгузники, детское питание, средства передвижения и одежду.

Внутренне перемещённые лица, которые арендуют жильё в Ужгороде, на протяжении августа получали гуманитарную помощь в хабе «Совиное гнездо». Об этом сообщает Ужгородский городской совет.

Помощь выдавали внутренне перемещённым лицам, которые официально зарегистрированы в Ужгороде. За август переселенцам передали 13 продуктовых наборов, 659 буханок хлеба, 32 пачки детского питания и 60 упаковок детских и взрослых подгузников.

Отдельно волонтёры выдали 16 средств передвижения — костыли, ролаторы и инвалидные коляски. Такие вещи чаще всего нужны людям старшего возраста, а также переселенцам с инвалидностью, которым трудно передвигаться самостоятельно.

Кроме продуктов, переселенцам передали 6169 единиц одежды, обуви, постельного белья и посуды. Помощь собирали в партнёрстве с благотворительными организациями и меценатами, которые присоединились к наполнению хаба.

Как получить помощь

Информацию о регистрации на получение следующих наборов публикуют на официальных страницах хаба «Совиное гнездо» в Telegram и Facebook. Именно там появляются объявления о том, когда открывают запись и какие документы нужно иметь при себе, чтобы получить вещи или продукты.

Хаб «Совиное гнездо» работает в Ужгороде для поддержки переселенцев, поэтому помощь здесь оказывают на постоянной основе в течение месяца.