Внутренне перемещённые лица, которые арендуют жильё в Ужгороде, на протяжении августа получали гуманитарную помощь в хабе «Совиное гнездо». Об этом сообщает Ужгородский городской совет.
Помощь выдавали внутренне перемещённым лицам, которые официально зарегистрированы в Ужгороде. За август переселенцам передали 13 продуктовых наборов, 659 буханок хлеба, 32 пачки детского питания и 60 упаковок детских и взрослых подгузников.
Отдельно волонтёры выдали 16 средств передвижения — костыли, ролаторы и инвалидные коляски. Такие вещи чаще всего нужны людям старшего возраста, а также переселенцам с инвалидностью, которым трудно передвигаться самостоятельно.
Кроме продуктов, переселенцам передали 6169 единиц одежды, обуви, постельного белья и посуды. Помощь собирали в партнёрстве с благотворительными организациями и меценатами, которые присоединились к наполнению хаба.
Как получить помощь
Информацию о регистрации на получение следующих наборов публикуют на официальных страницах хаба «Совиное гнездо» в Telegram и Facebook. Именно там появляются объявления о том, когда открывают запись и какие документы нужно иметь при себе, чтобы получить вещи или продукты.
Хаб «Совиное гнездо» работает в Ужгороде для поддержки переселенцев, поэтому помощь здесь оказывают на постоянной основе в течение месяца.