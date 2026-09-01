Внутрішньо переміщені особи, зареєстровані в Ужгороді, упродовж серпня отримували гуманітарну допомогу в хабі «Совине гніздо». Переселенцям передали продуктові набори, підгузки, дитяче харчування, засоби для пересування та одяг.

Внутрішньо переміщені особи, які орендують житло в Ужгороді, упродовж серпня отримували гуманітарну допомогу в хабі «Совине гніздо». Про це повідомляє Ужгородська міська рада.

Допомогу видавали внутрішньо переміщеним особам, які офіційно зареєстровані в Ужгороді. За серпень переселенцям передали 13 продуктових наборів, 659 хлібин, 32 пачки дитячого харчування та 60 упаковок дитячих і дорослих підгузків.

Окремо волонтери видали 16 засобів для пересування — милиці, ролатори та крісла колісні. Такі речі найчастіше потрібні людям старшого віку, а також переселенцям з інвалідністю, яким важко пересуватись самостійно.

Окрім продуктів, переселенцям передали 6169 одиниць одягу, взуття, постільної білизни та посуду. Допомогу збирали у партнерстві з благодійними організаціями та меценатами, які долучились до наповнення хабу.

Як отримати допомогу

Інформацію про реєстрацію на отримання наступних наборів публікують на офіційних сторінках хабу «Совине гніздо» у Telegram та Facebook. Саме там з'являються оголошення про те, коли відкривають запис і які документи потрібно мати із собою, щоб отримати речі або продукти.

Хаб «Совине гніздо» працює в Ужгороді для підтримки переселенців, тож допомогу тут надають на постійній основі протягом місяця.