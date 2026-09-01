Пенсійний фонд України нагадав про автоматичні вікові надбавки для пенсіонерів, які досягли 70, 75 або 80 років. Розповідаємо, кому, скільки та за яких умов держава додає до щомісячних виплат.

Пенсійне забезпечення в Україні продовжує доповнюватися новими механізмами підтримки — Пенсійний фонд нагадав, що вікові надбавки нараховуються автоматично, без потреби особисто звертатися до установ чи подавати заяви.

Розмір щомісячної компенсаційної виплати залежить від вікової категорії пенсіонера. Для громадян віком від 70 до 74 років включно передбачена надбавка до 300 гривень. Пенсіонери у віковій групі 75–79 років отримують до 456 гривень. Після досягнення 80 років сума доплати зростає до 570 гривень.

Важливо: вікові компенсації не підсумовуються, а замінюють одна одну при переході до наступної вікової категорії. Наприклад, коли пенсіонеру виповнюється 75 років, його виплата збільшується лише на різницю між надбавками — тобто на 156 гривень, а не на повні 456 гривень.

Хто не отримає надбавку: обмеження за розміром пенсії

Сам факт досягнення 70 і більше років не гарантує автоматичного підвищення щомісячних виплат. Головною умовою для отримання такої державної підтримки є загальний розмір пенсійного забезпечення.

Якщо сукупна пенсія разом з усіма індексаціями, цільовою допомогою, надбавками за понаднормовий стаж та іншими доплатами перевищує 10 340,35 гривні хоча б на одну гривню — вікова компенсація не призначається. Цей поріг держава встановила як граничну межу для нарахування додаткових виплат.

У випадку, коли повна надбавка виводить загальний розмір виплати за межі 10 340,35 гривні, доплату нараховують лише частково — до досягнення цієї суми.

Як нараховується надбавка: особливості першої виплати

Нарахування компенсації починається безпосередньо з дня народження пенсіонера, а не з першого числа місяця. Тому при першій виплаті сума буде меншою — її розраховують пропорційно до кількості днів після досягнення відповідного віку. Уже з наступного місяця пенсіонер отримує доплату в повному обсязі.

Окрім вікових надбавок, в Україні також діють мінімальні гарантовані розміри пенсій для людей із необхідним страховим стажем. У 2026 році вони становлять від 3 725 гривень для осіб до 70 років до 4 213 гривень для пенсіонерів віком від 80 років.

Як повідомляє 24 Канал, пенсіонери, які проживають або офіційно працюють у гірській місцевості, мають право на додаткову 20-відсоткову надбавку до основної пенсії. Для цього потрібно подати відповідну заяву та підтверджувальні документи до Пенсійного фонду.

Чи потрібно подавати заяву

Вікові надбавки нараховуються автоматично — пенсіонерам не потрібно особисто звертатися до відділень Пенсійного фонду чи подавати будь-які заяви. Система самостійно фіксує досягнення відповідного віку та проводить перерахунок. Якщо пенсіонер вважає, що надбавку йому не нарахували, хоча він відповідає всім умовам, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або зателефонувати на гарячу лінію для уточнення.

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