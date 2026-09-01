Ужгородский городской совет подписал договор с Ощадбанком: ветеранам с инвалидностью вследствие войны будут компенсировать часть процентной ставки по ипотеке «єОселя» и часть первого взноса за жилье.

Аренда жилья в Ужгороде уже давно недешевая, поэтому собственная квартира для ветерана теперь стала ближе. 31 августа департамент социальной политики Ужгородского городского совета и АО «Ощадбанк» подписали договор о сотрудничестве, который запускает компенсацию процентов по ипотеке и части первого взноса.

Как сообщает Ужгородский городской совет, документ предусматривает реализацию права лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию части базовой процентной ставки по ипотечным кредитам, полученным в рамках государственной программы «єОселя».

Ветераны с инвалидностью вследствие войны могут получить компенсацию в размере 3% годовых от базовой процентной ставки. Право на такую поддержку имеют те, кто оформил кредит по программе «єОселя» для приобретения жилья именно в Ужгороде и имеет зарегистрированное или задекларированное место проживания в городе.

Второй механизм — компенсация части минимального первого взноса по кредиту на приобретение жилья — действует в рамках городской программы социальной поддержки военнослужащих и ветеранов. Ее размер составляет 20% от суммы минимального первого взноса, но не может превышать 200 тысяч гривен на одного получателя.

Кто имеет право на компенсацию первого взноса

Воспользоваться компенсацией первого взноса могут лица с инвалидностью вследствие войны, которые отвечают сразу нескольким условиям: зарегистрированы или задекларировали место проживания в Ужгородской городской территориальной громаде, получили кредит на приобретение жилья в соответствии с действующими условиями доступного ипотечного кредитования и уплатили необходимый первый взнос.

За деталями оформления следует обращаться в департамент социальной политики Ужгородского городского совета, который занимается обеими программами. Оба механизма — часть городской политики поддержки военнослужащих, ветеранов войны и их семей, и их цель — помочь защитникам и защитницам Украины решить один из важнейших вопросов — обеспечение собственным жильем.