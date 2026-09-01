В Ровенской области мобильный оператор отключает сеть 3G в части населённых пунктов. Изменение больше всего затронет владельцев старых телефонов, которые не поддерживают 4G.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Ровенской области — не единственная важная тема недели: теперь мобильный оператор сообщил, что отключает 3G в части населённых пунктов региона. Об этом говорится в сообщении местного издания «ПроРівне».

Речь идёт о постепенном отключении устаревшей сети третьего поколения, которую операторы по всей Украине выключают, чтобы освободить частоты для 4G и будущего 5G. Для абонентов это означает, что в отдельных населённых пунктах Ровенской области мобильный интернет через 3G исчезнет, а голосовые вызовы переведут на более новые технологии.

Больше всего изменение затронет владельцев старых кнопочных телефонов и смартфонов, которые поддерживают только 3G. Если устройство не умеет работать в сети 4G (LTE) и не имеет поддержки VoLTE, после отключения 3G можно остаться без мобильного интернета, а в части случаев — и без качественной голосовой связи.

Что делать абонентам, чтобы не остаться без связи

Проще всего заранее проверить, поддерживает ли телефон сеть 4G. Для этого в настройках смартфона нужно открыть раздел «Мобильная сеть» или «Сеть и интернет» и убедиться, что активирован режим 4G/LTE, а также включён VoLTE, если такой пункт есть.

Проверьте, указан ли в настройках режим «4G» или «LTE».

Включите VoLTE, чтобы звонки шли через сеть 4G.

Замените старую SIM-карту на новую, которая поддерживает 4G.

Сверьте покрытие своего населённого пункта на официальной карте покрытия оператора.

Если телефон поддерживает только 3G и не имеет модуля 4G, после отключения сети для звонков останется разве что 2G — там, где оператор сохраняет это покрытие. Однако скоростной мобильный интернет на таком устройстве уже работать не будет.

Отдельно стоит проверить настройки точки доступа и обновить операционную систему телефона: в части случаев старое устройство «не видит» 4G именно из-за устаревшего программного обеспечения или неправильных параметров APN.

Полное отключение 3G — плановый процесс, а не авария. Абонентам, чьи телефоны поддерживают только 3G, рекомендуют заранее позаботиться о замене устройства, чтобы не потерять доступ к мобильному интернету в момент переключения сети.

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