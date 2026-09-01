Національний банк України оновлює критерії фінансового моніторингу, за якими банки можуть блокувати рахунок та картки клієнтів — регулятор пояснив, які операції потраплять під посилену перевірку.

Нові правила карткових переказів в Україні доповнюються оновленими критеріями фінансового моніторингу — Національний банк готує зміни, які безпосередньо вплинуть на блокування рахунку та карток українців.

За інформацією НБУ, банки отримають чіткіші критерії для визначення «нестандартної активності» клієнтів. Як повідомляє Перший бізнесовий, до таких операцій належатимуть різкі зміни обсягів переказів, часті транзакції на значні суми, платежі, що не відповідають звичному фінансовому профілю людини, а також операції на рахунки з підвищеним ризиком.

У разі виявлення підозрілих ознак банк отримає право тимчасово призупинити операцію та запросити в клієнта додаткові документи, які підтверджують походження коштів. Якщо клієнт не надасть пояснень — блокування рахунку або картки може стати тривалішим.

Які операції підпадають під посилений контроль

Нові критерії Національного банку охоплюють кілька типів фінансової поведінки. Серед них — нетипово великі суми переказів, які раніше не фіксувалися на рахунку клієнта, часте дроблення великих сум на дрібніші транзакції, що може свідчити про спробу обійти ліміти, а також регулярні надходження від великої кількості різних відправників.

У регуляторі наголошують: нові правила спрямовані передусім на підвищення безпеки карткових розрахунків, а не на обмеження користувачів. Переважна більшість клієнтів не відчує жодних змін — моніторинг стосуватиметься лише операцій, що виходять за межі звичної фінансової поведінки людини.

Що робити, якщо рахунок або картку заблокували

Якщо банк призупинив операцію або заблокував рахунок, клієнту необхідно звернутися до відділення своєї фінансової установи. Потрібно буде надати документи, які підтверджують законність походження коштів: довідку про доходи, податкову декларацію, договір купівлі-продажу або дарування. Банк зобов'язаний розглянути пояснення та ухвалити рішення протягом кількох робочих днів.

Фінансові установи вже готуються до оновлення внутрішніх систем аналізу транзакцій — зокрема алгоритмів виявлення підозрілих переказів та автоматичних сценаріїв реагування. Нові вимоги мають наблизити українську систему фінмоніторингу до європейських стандартів та допомогти зменшити кількість випадків шахрайства, які останніми роками демонструють зростання.

Раніше Politeka повідомляла, нові правила переказів із картки на картку: що треба зробити, щоб рахунок не заблокували.