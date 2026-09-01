Підготовка до школи в Україні цього року проходить в умовах великих змін — країна переходить на нову модель навчання для старшокласників.

Україна переходить на профільну старшу школу — старшокласники навчатимуться за обраним напрямом. У межах пілоту заклади тестуватимуть нові підходи до організації навчання: учні зможуть обирати профілі, предмети й курси відповідно до власних інтересів та майбутніх освітніх планів.

Як пише ZN.ua, пілот стартує з 1 вересня 2026 року — у 150 академічних ліцеях навчання у 10–12 класах організують за обраним профілем. У цих закладах посилюватимуть профорієнтацію. Педагогів із них уже навчають виконувати функції кар’єрних освітніх радників: вони мають допомагати старшокласникам визначати власні інтереси та здібності, обирати профіль, формувати освітню траєкторію і за потреби коригувати професійні плани.

Для більшості родин реформа поки що не означає негайних змін. Однак батькам учнів 8–9 класів уже зараз варто з’ясувати, які ліцеї працюватимуть у їхній громаді, які профілі вони пропонуватимуть і як буде організовано підвезення дітей — це допоможе вчасно спланувати освітній маршрут дитини.

Зміни торкнуться й навчальних програм. У Державному стандарті освіти збільшили кількість годин на історію та громадянську освіту для 7–9 класів. Ідеться про дві додаткові години на тиждень на весь цикл навчання — з 7-го до 9-го класу. Як саме їх додадуть до розкладу, кожна школа вирішуватиме у власному навчальному плані.

Окремо з вересня гарячим харчуванням забезпечуватимуть учнів 1–11 класів державних шкіл, які навчаються очно. Крім того, до 1 вересня кожна школа має оприлюднити власні правила безпеки й доступу до приміщення, узгоджені із засновником, — відвідувачі пред’являтимуть документи, а доступ батьків відбуватиметься за погодженням з адміністрацією.

У сфері оцінювання з 31 липня 2026 року діє Закон «Про академічну доброчесність». Списування, плагіат, фабрикацію та фальсифікацію результатів навчання тепер регулює окремий закон, і правила доброчесності однаково стосуються учнів та вчителів. Школа має не обмежуватися покаранням за списування: спершу варто виписати зрозумілі правила й пояснити їх дітям.

Що робити батькам учнів 8–9 класів

Перший крок — з’ясувати у класного керівника або в управлінні освіти громади, які академічні ліцеї працюватимуть у вашому населеному пункті та які профілі вони пропонують. Окремо уточніть, як організовано підвезення дітей до ліцею. Якщо встановлені правила безпеки чи харчування не виконуються, звертайтеся письмово до директора закладу; якщо питання не вирішили на місці — до засновника школи, тобто управління чи департаменту освіти вашої громади.

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