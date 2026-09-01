Украинцы, проживавшие в радиационно загрязненных зонах, могут получить ежемесячную доплату к пенсии в размере 2595 гривен — для этого до 30 сентября нужно обновить данные через специальные комиссии.

Пенсия в Украине и доплаты снова в центре внимания — до 30 сентября 2026 года часть украинцев еще может оформить ежемесячную доплату к пенсии в размере 2595 гривен. Речь идет о государственной поддержке для тех, кто проживал в радиационно загрязненных зонах, но до сих пор не имел документального подтверждения этого факта.

Об условиях назначения надбавки сообщает «Соцпортал» со ссылкой на «Новини.LIVE». Соответствующие гарантии закреплены законом №4695-IX «О государственном бюджете на 2026 год». Сумма в 2595 гривен — это прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, то есть размер минимальной пенсии, заложенный в государственный бюджет на текущий год.

Кто имеет право на доплату

Рассчитывать на дополнительные средства могут граждане, проживавшие на территориях, отнесенных к радиационно загрязненным зонам безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения. Важны две даты: по состоянию на 26 апреля 1986 года или по состоянию на 1 января 1993 года.

В 2026 году Кабинет министров расширил права тех, кто ранее из-за ограничений не мог получить выплаты. В рамках пилотного проекта утраченные сведения можно до 30 сентября внести в реестры территориальных общин, а специальные комиссии должны подтвердить факт проживания — даже если таких данных в реестрах и документах ранее не было.

Восстановить сведения могут украинцы, которые фактически жили в загрязненных зонах, но не имели документального подтверждения из-за утери паспорта, отсутствия записей в Едином государственном демографическом реестре или из-за того, что информация не была внесена в базу Государственной миграционной службы.

Как оформить доплату до 30 сентября

Для оформления надбавки следует обратиться во временные комиссии при областных военных администрациях. Именно они собирают и проверяют данные о проживании в загрязненных зонах. Подтвердить право можно и в случае изменения адреса проживания или пребывания вместе с родителями.

В правительстве пояснили, что таким образом стремятся восстановить справедливость для пенсионеров со статусом пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, которые документально не могли воспользоваться своей доплатой. После внесения данных в реестры ежемесячная выплата в 2595 гривен будет начисляться Пенсионным фондом Украины.

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