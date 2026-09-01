В Полтаве на базе областной клинической больницы имени М. В. Склифосовского открыли «Простір турботи» — место, где ветераны, ветеранки и военнослужащие могут получить комплексное сопровождение во время лечения и реабилитации.

Помощь ветеранам в Полтавской области расширяется — в Полтаве на базе областной клинической больницы имени М. В. Склифосовского заработало «Простір турботи» для защитников, которые проходят лечение и восстановление после службы.

Об открытии сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины. Новое пространство обустроили так, чтобы ветеран мог получить необходимые консультации и поддержку непосредственно во время пребывания в больнице — не тратя времени на поездки в отдельные учреждения.

Какие услуги можно получить

В «Простірі турботи» обустроены зоны для консультаций, общения и отдыха. Ветераны, ветеранки и военнослужащие могут получить помощь по вопросам лечения и реабилитации, государственных программ и социальных гарантий, а также психологическую поддержку.

В больнице уже работают два специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Кроме того, в реабилитационной экосистеме учреждения действует Региональный реабилитационный центр Центра «Ветеран», где военнослужащие и ветераны проходят лечение и комплексную реабилитацию.

Безбарьерность и доступность

Отдельное внимание уделили безбарьерности: отремонтировали входную группу и санузел, чтобы обеспечить удобный и доступный маршрут для людей с разными потребностями, в частности для тех, кто пользуется креслом колесным.

Кто может обратиться и куда идти

Обратиться за помощью могут ветераны, ветеранки и военнослужащие, которые проходят лечение или реабилитацию в областной клинической больнице имени М. В. Склифосовского. Пространство открыто на базе именно этого учреждения, поэтому сопровождение и консультации доступны прямо во время пребывания в больнице.

В торжественном открытии приняли участие министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким, его заместитель Руслан Приходько, ветераны и ветеранки, медицинские работники, партнеры и представители местной власти и общественности.

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