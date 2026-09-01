Пицца с тонкой хрустящей корочкой и пышными бортиками получается настоящей, если тесто заранее охладить в холодильнике на всю ночь — именно в этом главный секрет результата, достойного пиццерии.

Рецепт домашней лазаньи с курицей мы уже публиковали — а пицца требует совсем другого подхода к тесту, главное условие здесь не начинка, а время на созревание.

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире, и качественный корж решает всё: тонкий и хрустящий в центре, с пышными пузырями по краям. Этот рецепт отличается от быстрых вариантов тем, что тесто не замешивают и не выпекают сразу — его готовят заранее и дают выстояться в холодильнике. Именно медленная холодная ферментация даёт тот вкус и текстуру, которые обычно ассоциируют с пиццей из хорошей пиццерии.

Ингредиенты для пиццы

вода тёплая (40-43°C) — приблизительно 300 мл

сухие активные дрожжи — приблизительно 2 г (половина чайной ложки)

мёд — 1 чайная ложка

мелкая морская соль — приблизительно 7-8 г (половина столовой ложки)

пшеничная мука — приблизительно 420 г (плюс немного дополнительно для подпыления поверхности)

Из такого количества получится два коржа для пиццы диаметром приблизительно 25-30 см.

Как приготовить пиццу: пошагово

В небольшой миске смешайте тёплую воду, мёд и соль. Присыпьте сверху дрожжами, оставьте на 5 минут, затем перемешайте.

В большую миску всыпьте муку, сделайте в центре углубление и влейте туда дрожжевую смесь. Перемешайте лопаткой, пока тесто не соберётся в одну массу, а затем вымешивайте руками ещё 2 минуты — тесто будет липким, это нормально.

Накройте миску и оставьте тесто при комнатной температуре на 4-5 часов, пока оно не увеличится вдвое.

Переложите тесто на подпыленную мукой поверхность и разделите пополам. Каждый кусок сложите 8 раз способом "книжки" — подтягивая края к центру и поворачивая тесто каждый раз — а затем сформируйте шар.

Переложите каждый шар швом вниз в смазанную маслом миску, накройте и поставьте в холодильник на ночь (приблизительно 18 часов), тесто можно хранить так до 7 дней.

Перед выпеканием достаньте тесто из холодильника за час, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Разогрейте духовку с камнем для пиццы (или перевёрнутым противнем) до максимальной температуры, приблизительно 290°C.

На подпыленной поверхности осторожно растяните тесто пальцами от центра, не прокалывая образовавшиеся пузыри. Переложите тесто через костяшки пальцев и прокручивайте, формируя корж диаметром 25-30 см с чуть более толстым краем.

Перенесите корж на подпыленную лопату для пиццы, добавьте соус, сыр и нужные топпинги. Стряхните лопату, чтобы убедиться, что тесто не прилипло, и сразу переместите пиццу на разогретый камень.

Выпекайте пиццу 8-10 минут при 290°C, пока корж не станет золотистым, а крупные пузыри по краю — слегка подпалёнными: это и есть тот хрустящий результат, к которому стремятся.

Готовое тесто отлично хранится в холодильнике до недели, поэтому можно замесить его заранее и готовить пиццу каждый раз, когда появится желание. Кроме классической пиццы, такое тесто подойдёт и для домашнего стромболи или кальцоне.

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