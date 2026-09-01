Піца з тонким хрустким коржем і пишними бортиками виходить справжньою, якщо тісто заздалегідь охолодити в холодильнику на цілу ніч — саме в цьому головний секрет результату, гідного піцерії.

Рецепт домашньої лазаньї з куркою ми вже публікували — а піца потребує зовсім іншого підходу до тіста, головна умова тут не начинка, а час на визрівання.

Піца — одна з найпопулярніших страв у світі, і якісний корж вирішує все: тонкий і хрусткий у центрі, з пишними бульбашками на краях. Цей рецепт відрізняється від швидких варіантів тим, що тісто не місять і не випікають одразу — його готують заздалегідь і дають вистоятися в холодильнику. Саме повільна холодна ферментація дає той смак і текстуру, які зазвичай асоціюють із піцою з хорошої піцерії.

Інгредієнти для піци

вода тепла (40-43°C) — приблизно 300 мл

сухі активні дріжджі — приблизно 2 г (половина чайної ложки)

мед — 1 чайна ложка

дрібна морська сіль — приблизно 7-8 г (половина столової ложки)

пшеничне борошно — приблизно 420 г (плюс трохи додатково для підпилення поверхні)

З такої кількості вийде два коржі для піци діаметром приблизно 25-30 см.

Як приготувати піцу: покроково

У невеликій мисці змішайте теплу воду, мед і сіль. Присипте зверху дріжджами, залиште на 5 хвилин, а потім перемішайте.

У велику миску всипте борошно, зробіть у центрі заглиблення і влийте туди дріжджову суміш. Перемішайте лопаткою, доки тісто не збереться в одну масу, а потім вимішуйте руками ще 2 хвилини — тісто буде липким, це нормально.

Накрийте миску і залишіть тісто при кімнатній температурі на 4-5 годин, доки воно не збільшиться вдвічі.

Перекладіть тісто на підпилену борошном поверхню і розділіть навпіл. Кожен шматок згорніть 8 разів способом "книжки" — підтягуючи краї до центру і повертаючи тісто щоразу — а потім сформуйте кульку.

Перекладіть кожну кульку швом донизу у змащену олією миску, накрийте і поставте в холодильник на ніч (приблизно 18 годин), тісто можна зберігати так до 7 днів.

Перед випіканням дістаньте тісто з холодильника за годину, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Розігрійте духовку з каменем для піци (або перевернутим протилежним боком дека) до максимальної температури, приблизно 290°C.

На підпиленій поверхні обережно розтягніть тісто пальцями від центру, не проколюючи бульбашки, що утворилися. Перекладіть тісто через кісточки пальців і прокручуйте, формуючи корж діаметром 25-30 см із трохи товщим краєм.

Перенесіть корж на підпилену лопату для піци, додайте соус, сир і потрібні топінги. Струсіть лопату, щоб перевірити, що тісто не прилипло, і одразу перемістіть піцу на розігрітий камінь.

Випікайте піцу 8-10 хвилин при 290°C, доки корж не стане золотистим, а великі бульбашки на краю — трохи підпаленими: це і є той хрусткий результат, до якого прагнуть.

Готове тісто чудово зберігається в холодильнику до тижня, тож можна замісити його заздалегідь і готувати піцу щоразу, коли з'явиться бажання. Крім класичної піци, таке тісто підійде і для домашнього стромболі чи кальцоне.

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