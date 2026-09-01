Вареники з вишнею — класичний український десерт із домашнього тіста та соковитою вишневою начинкою, який готується простіше, ніж здається на перший погляд. У цьому рецепті є одна хитрість, яка допомагає тісту триматися і не розклеюватися під час варіння.

Рецепт домашніх чебуреків ми вже публікували — а вареники з вишнею готуються за зовсім іншим принципом: тісто варять, а не смажать, і начинка залишається соковитою завдяки короткому часу приготування.

Вареники з вишнею — один із найпопулярніших українських десертів, який готують з домашнього тіста на молоці та соковитої вишневої начинки. Це страва, яку зазвичай роблять про запас: вареники чудово зберігаються у морозильній камері й варяться просто з замороженого стану лише за кілька хвилин. Цей рецепт цікавий тим, що тісто на молоці виходить м'яким та еластичним, а секрет, як уберегти вареники від розклеювання під час варіння, криється в самому процесі формування.

Інгредієнти для вареників

Для тіста:

молоко — 480 мл (2 склянки)

яйце — 1 шт.

масло або маргарин кімнатної температури — 115 г (1 пачка)

сіль — 1 ч. л.

борошно пшеничне — приблизно 750 г (5 склянок по 150 г)

Для начинки:

консервовані кислі вишні без рідини — по 2 ягоди на кожен вареник

Для подачі:

масло

сметана

цукор

Як приготувати вареники: покроково

У миску міксера з насадкою-гачком покладіть молоко, яйце, масло, сіль і 3 склянки (450 г) борошна. Перемішайте на низькій швидкості до однорідності.

Додайте решту 2 склянки (300 г) борошна і замісіть гладке тісто, яке не липне до стінок миски. Накрийте і дайте йому відпочити від 30 хвилин до 1 години при кімнатній температурі.

Поки тісто відпочиває, відкиньте вишні на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Підготуйте кілька листів для випічки, присипавши їх борошном.

Розділіть тісто на 4 рівні частини і скачайте кожну кульками. Працюючи з однією кулькою за раз, розкачайте її скалкою до товщини приблизно 2 мм, підсипаючи борошно, щоб тісто не прилипало до поверхні.

Формою для печива вирізайте кружечки якнайщільніше один до одного. Обрізки тіста збирайте і додавайте до решти тіста, тримаючи кульки накритими між використанням.

У центр кожного кружечка покладіть по 2 вишні. Складіть кружечок навпіл, уважно стежачи, щоб вишневий сік не потрапив на краї тіста — саме це головна хитрість, яка не дає вареникам розклеїтися під час варіння. Щільно защипніть краї, формуючи вареник у формі півмісяця, і викладіть на присипаний борошном лист.

Продовжуйте формувати вареники з решти кружечків, а потім переходьте до наступної кульки тіста, поки не використаєте все тісто і всі вишні.

Для варіння наберіть у велику каструлю приблизно 3,8 літра води (4 кварти) і доведіть до кипіння на сильному вогні. Опускайте вареники партіями по 30 штук, одразу перемішуючи ложкою, щоб не злипалися. Коли вода знову закипить, зменшіть вогонь до середнього і варіть 5-7 хвилин після того, як вареники піднімуться на поверхню, або доки тісто не стане м'яким і повністю проваритися.

Покладіть 1-2 столові ложки масла в миску для подачі. Дістаньте зварені вареники друшляком і перекладіть у миску з маслом, злегка похитавши її, щоб масло рівномірно обгорнуло вареники і вони не злиплися. Дайте постояти 3-5 хвилин, щоб трохи охолонути.

Подавайте вареники з вишнею зі сметаною та цукром.

Якщо вареників вийшло більше, ніж потрібно на раз, розкладіть їх на присипаному борошном листі й заморозьте, а потім перекладіть у пакет для заморозки — так вони чудово збережуться до наступного разу і зваряться просто з морозилки за кілька хвилин.

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