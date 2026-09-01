Батьки можуть отримати рахунок за дитсадок не лише за обов'язкові освітні послуги — державні та комунальні заклади дошкільної освіти мають право запропонувати частину додаткових занять і сервісів за окрему плату.

Державні та комунальні дитсадки можуть надавати не лише безкоштовні освітні послуги — частину додаткових занять і сервісів заклад має право запропонувати за окрему плату. Такі правила діють після оновлення урядової постанови про перелік платних послуг у сфері освіти, повідомляє «Знай.ua». Оновлений перелік визначає, які саме сервіси садочок може надавати за гроші та на яких умовах. Головний принцип залишається незмінним: платні послуги не можуть підміняти собою безкоштовну дошкільну освіту, гарантовану державою.

Платними можуть бути додаткові заняття, яких немає в основній освітній програмі, а також різноманітні гуртки та секції. Наприклад, батькам можуть запропонувати оплатити спортивні тренування — футбол, шахи, мистецькі студії, зокрема заняття з гончарства, а також додаткове вивчення іноземних мов, якщо вони не входять до обов'язкової програми. Такі заняття проводять за окремим розкладом і вони не впливають на основну програму перебування дитини в садочку. Рішення про відвідування гуртка чи секції ухвалюють виключно батьки.

За що ще можуть взяти гроші

До переліку платних послуг входять і корекційно-розвиткові, психолого-педагогічні чи реабілітаційні послуги понад визначені для дитини обсяги. Це може бути додаткова логопедична підтримка, заняття з психологом або фізична реабілітація, якщо дитині потрібно більше годин, ніж передбачено безкоштовно. Окремо передбачена можливість платного перебування дитини у черговій групі ввечері, у вихідні та святкові дні, а також цілодобового перебування. У таких випадках адміністрація має заздалегідь пояснити, які саме години вважаються платними.

Водночас дитсадок не може змусити батьків платити за те, що входить до гарантованої державою освітньої програми. Держава гарантує безоплатне здобуття дошкільної освіти в межах програми, тож базові заняття, догляд і розвиток дитини не можуть тарифікуватися. Тобто додаткові послуги — це саме вибір батьків, а не обов'язковий «внесок», без якого дитину нібито не приймуть до садочка. Якщо адміністрація наполягає на обов'язковому платежі, батьки мають право відмовитися без жодних наслідків для дитини.

Як відбувається оплата

Розрахунок за платні послуги здійснюється у безготівковій формі: кошти мають надходити на спеціальний рахунок закладу. Готівку через вихователя або «в руки» збирати не мають права — усе лише через банк або казначейський рахунок. Такий порядок дозволяє батькам отримати офіційне підтвердження оплати й захищає від неофіційних поборів. Отримані гроші мають визначене призначення — 70% спрямовують на оплату праці та заохочення працівників, а 30% — на оновлення й розвиток матеріально-технічної бази садочка.

Що робити, якщо вимагають платити за обов'язкове

Якщо заклад пропонує гурток, додаткові заняття чи перебування у неробочий час, батьки самі вирішують, чи потрібна їм така послуга. Коли ж вимагають оплатити те, що входить до безкоштовної освітньої програми, це порушення — з таким питанням варто звертатися до управління освіти за місцем проживання. Щоб уникнути непорозумінь, батьки можуть попросити в адміністрації письмове роз'яснення з посиланням на освітню програму. Управління освіти зобов'язане розглянути скаргу й перевірити законність дій закладу.