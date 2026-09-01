Двозонний лічильник дає змогу платити за електроенергію вдвічі менше в нічні години. Розповідаємо, скільки коштує нічний тариф у 2026 році, кому він найвигідніший та як на нього перейти.

Тариф на світло в Україні дає змогу платити за електроенергію вдвічі менше, якщо перейти на двозонний облік. Нічний кіловат коштує рівно половину денної ціни, тож вигоду можна порахувати в гривнях.

Станом на 2026 рік базовий тариф для населення становить 4,32 грн за кВт·год, повідомляють Факти ICTV. Кабінет міністрів продовжив дію цієї фіксованої ціни до 31 жовтня 2026 року. Для тих, хто встановив двозонний лічильник, з 07:00 до 23:00 тариф лишається на рівні 4,32 грн, а з 23:00 до 07:00 електроенергія обходиться у 2,16 грн за кВт·год.

Знижений коефіцієнт 0,5 у нічні години передбачений правилами розрахунків за електроенергію для побутових споживачів — такий порядок закріплений у постанові №483. Оскільки уряд окремим рішенням продовжив базову ціну 4,32 грн до 31 жовтня, нічний тариф за двозонним обліком до цієї дати також залишається незмінним — 2,16 грн за кВт·год.

Кому вигідний нічний тариф

Найбільше на двозонному обліку заощаджують родини, які можуть перенести значну частину споживання на ніч. Це насамперед квартири та будинки з бойлером, електроопаленням, пральною або посудомийною машиною, акумуляторними системами чи електромобілем.

Вигоду легко порахувати: якщо протягом місяця перенести на ніч 100 кВт·год, за звичайним тарифом це коштувало б 432 грн, а за нічним — 216 грн. Тобто 100 нічних кВт·год дають 216 грн економії щомісяця, або 2 592 грн на рік. Якщо перенести 200 кВт·год, економія зросте до 432 грн на місяць.

Як заощадити на нічному тарифі

Після встановлення двозонного лічильника варто змінити не саму техніку, а час її роботи. Найпростіше перенести на ніч нагрів бойлера, прання та роботу посудомийної машини, а також заряджання акумуляторних систем, ДБЖ та електромобіля за наявності домашньої зарядної станції.

Як перейти на двозонний облік

Для переходу на нічний тариф потрібно звернутися до оператора системи розподілу за місцем проживання. Саме він встановлює двозонний лічильник, який окремо фіксує денне та нічне споживання, і забезпечує його роботу за відповідними часовими зонами.

Перед встановленням варто уточнити у свого оператора вартість самого лічильника та монтажу — ціна залежить від конкретного оператора та умов встановлення. Після переходу слід стежити, скільки електроенергії припадає саме на нічну зону: якщо значна частина споживання припадає на період після 23:00, двозонний облік відчутно зменшить суму в платіжці.

Водночас не варто залишати без нагляду вночі прилади, робота яких потребує постійного контролю або не передбачена виробником для такого використання. Нічний тариф у 2026 році лишається одним із найпростіших способів скоротити витрати на електроенергію: вдень чинна ціна — 4,32 грн за кВт·год, а вночі за двозонного обліку — 2,16 грн.

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