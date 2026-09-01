Фінансові новини для українців не стоять на місці: Монобанк оновив дитячий застосунок і додав кнопку «Попросити гроші». Тепер юним клієнтам не потрібно чекати слушного моменту, щоб попросити у батьків кошти на кишенькові витрати.
Як повідомляє 24 Канал, про запуск функції розповів співзасновник банку Олег Гороховський. Раніше дитині доводилося особисто пояснювати батькам, скільки грошей і на що їй потрібно. Тепер процес спростили: достатньо натиснути кнопку, вказати суму і додати коментар з уточненням.
Батькам натомість приходить сповіщення: запит можна задовольнити — одразу переказати зазначену суму, або відхилити прохання.
Водночас у Монобанку встановили обмеження. На відповідь на дитячий запит відводиться 24 години, а дитина може надсилати не більше 5 запитів на день. Це має запобігти спаму і навчити дітей ставитися до грошей відповідально.
Що відомо про дитячі картки Monobank
Дитячу платіжну картку в Україні можна оформити вже з 6 років. У такому разі вона стає додатковою до рахунку одного з батьків або опікуна. А з 14 років підліток має право самостійно відкрити поточний рахунок на своє ім'я.
Нагадаємо, раніше у застосунку з'явилася можливість прикріплювати фото та квитанції безпосередньо до транзакцій. Завантажені документи зберігаються в деталях відповідної операції, тож до них можна повернутися будь-коли.
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