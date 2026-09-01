Монобанк оновив дитячий застосунок: юні клієнти отримали кнопку «Попросити гроші», за допомогою якої можна звернутися до батьків по кишенькові кошти. Розповідаємо, як працює нова функція та які ліміти встановив банк.

Фінансові новини для українців не стоять на місці: Монобанк оновив дитячий застосунок і додав кнопку «Попросити гроші». Тепер юним клієнтам не потрібно чекати слушного моменту, щоб попросити у батьків кошти на кишенькові витрати.

Як повідомляє 24 Канал, про запуск функції розповів співзасновник банку Олег Гороховський. Раніше дитині доводилося особисто пояснювати батькам, скільки грошей і на що їй потрібно. Тепер процес спростили: достатньо натиснути кнопку, вказати суму і додати коментар з уточненням.

Батькам натомість приходить сповіщення: запит можна задовольнити — одразу переказати зазначену суму, або відхилити прохання.

Водночас у Монобанку встановили обмеження. На відповідь на дитячий запит відводиться 24 години, а дитина може надсилати не більше 5 запитів на день. Це має запобігти спаму і навчити дітей ставитися до грошей відповідально.

Що відомо про дитячі картки Monobank

Дитячу платіжну картку в Україні можна оформити вже з 6 років. У такому разі вона стає додатковою до рахунку одного з батьків або опікуна. А з 14 років підліток має право самостійно відкрити поточний рахунок на своє ім'я.

Нагадаємо, раніше у застосунку з'явилася можливість прикріплювати фото та квитанції безпосередньо до транзакцій. Завантажені документи зберігаються в деталях відповідної операції, тож до них можна повернутися будь-коли.

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