Через спеку сливи дозріли раніше, і фермери були змушені скинути оптові ціни майже на 24% за тиждень. У роздріб кілограм поки що в середньому коштує 44,25 гривні, але хвиля здешевлення ось-ось дійде до супермаркетів.

Ціни на фрукти в Україні цього тижня пішли вниз — популярний фрукт подешевшав одразу майже на чверть.

Про зниження цін повідомляє Today.ua з посиланням на аналітиків EastFruit. Головна причина — аномальна спека: сливи дозріли швидше, ніж очікували виробники, і ринок перенаситився пропозицією.

Через надлишок товару за стриманого попиту фермери були змушені переглянути цінники. За даними EastFruit, відпускні ціни знизилися приблизно на 24% порівняно з минулим тижнем: тепер оптовики віддають сливи по 15–35 гривень за кілограм.

Швидке дозрівання позначилося і на якості продукції, тому садівники поступаються в ціні, аби якнайшвидше реалізувати товар. Експерти прогнозують, що ця хвиля здешевлення невдовзі повною мірою дійде і до полиць роздрібних мереж.

Скільки коштують сливи в супермаркетах

Поки оптові цінники падають, у роздрібній торгівлі кілограм слив у середньому коштує 44,25 гривні. Розкид між мережами залишається значним:

ЕкоМаркет — 34,90 грн/кг;

Auchan — 40,10 грн/кг;

Metro — 49,99 грн/кг;

Megamarket — 52,00 грн/кг.

Якщо обсяги пропозиції від місцевих господарств і далі зростатимуть, уже найближчими днями супермаркети будуть змушені знижувати роздрібні націнки, і сливи стануть ще доступнішими.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання бензину в Україні: як змінилися ціни після вихідних.

Також Politeka повідомляла, де у Миколаєві можна купити найдешевшу квартиру: названо ціни.

Як повідомляла Politeka, ціни на гуртожитки у Вінниці: скільки доведеться платити у новому навчальному році.