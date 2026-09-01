Из-за жары сливы созрели раньше, и фермеры были вынуждены сбросить оптовые цены почти на 24% за неделю. В рознице килограмм пока в среднем стоит 44,25 гривни, но волна удешевления вот-вот дойдёт до супермаркетов.

Цены на фрукты в Украине на этой неделе пошли вниз — популярный фрукт подешевел сразу почти на четверть.

О снижении цен сообщает Today.ua со ссылкой на аналитиков EastFruit. Главная причина — аномальная жара: сливы созрели быстрее, чем ожидали производители, и рынок перенасытился предложением.

Из-за избытка товара при сдержанном спросе фермеры были вынуждены пересмотреть ценники. По данным EastFruit, отпускные цены снизились примерно на 24% по сравнению с прошлой неделей: теперь оптовики отдают сливы по 15–35 гривен за килограмм.

Быстрое созревание сказалось и на качестве продукции, поэтому садоводы уступают в цене, чтобы как можно быстрее реализовать товар. Эксперты прогнозируют, что эта волна удешевления вскоре в полной мере дойдёт и до полок розничных сетей.

Сколько стоят сливы в супермаркетах

Пока оптовые ценники падают, в розничной торговле килограмм слив в среднем стоит 44,25 гривни. Разброс между сетями остаётся значительным:

ЭкоМаркет — 34,90 грн/кг;

Auchan — 40,10 грн/кг;

Metro — 49,99 грн/кг;

Megamarket — 52,00 грн/кг.

Если объёмы предложения от местных хозяйств продолжат расти, уже в ближайшие дни супермаркеты будут вынуждены снижать розничные наценки, и сливы станут ещё доступнее.

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