С 1 сентября в Украине вырастут зарплаты учителей, академические стипендии и заработает выплата «Пакунок школяра» для семей первоклассников.

Изменения в школах в Украине с сентября в этом году коснутся и кошельков: вырастут зарплаты учителей и академические стипендии, а семьи первоклассников смогут получить одноразовую выплату на подготовку ребенка к школе.

Самое заметное изменение — повышение оплаты труда учителей еще на 20%. Это уже второй этап пересмотра зарплат: в январе 2026 года педагогам добавляли 30%, теперь суммы увеличивают повторно.

По ориентировочным расчетам, которые приводит Ровенская ОГА, после уплаты налогов молодые педагоги будут получать от 12,8 до 17,7 тысячи гривен, а опытные — от 16,9 до 28,5 тысячи гривен. Итоговая сумма зависит от категории, стажа и педагогической нагрузки конкретного работника.

С нового учебного года вырастут и академические стипендии для студентов. Минимальная выплата для студентов учреждений высшего образования увеличится с 2 до 4 тысяч гривен, а для студентов колледжей составит 3 020 гривен. Кроме того, повысятся президентские, парламентские и правительственные стипендии.

«Пакунок школяра»: кто и как может получить 5 тысяч гривен

Отдельная программа предусмотрена для семей, в которых ребенок идет в первый класс. В рамках программы «Пакунок школяра» семьи могут получить одноразовую государственную выплату в размере 5 тысяч гривен на подготовку ребенка к школе.

Деньги можно потратить на канцтовары, книги, одежду, обувь и другие вещи, необходимые для учебы. Заявку подает один из родителей или законный представитель ребенка.

Как оформить выплату

Оформить «Пакунок школяра» можно двумя способами. Самый простой — подать заявку через приложение «Дія». Альтернативный вариант — обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, где специалисты помогут заполнить документы.

Как сообщает издание ОГО, на Ровенщине более 6 тысяч семей уже получили по 5 тысяч гривен по программе «Пакунок школяра». Оформить выплату могут семьи первоклассников по всей Украине, независимо от места проживания.

Для получения денег родителям понадобится документ, подтверждающий личность, и данные ребенка. После одобрения заявки средства зачисляют на банковский счет заявителя.

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