Салат из свеклы по этому рецепту готовится в горячем маринаде с небольшим количеством уксуса и сахара, поэтому получается ярким, сочным и хранится в холодильнике дольше, чем обычные овощные салаты.

Рецепт идеального салата Шуба мы уже публиковали — а салат из свеклы готовится совсем иначе: овощи не выкладывают слоями, а тушат в горячем маринаде, благодаря чему вкус получается намного ярче.

Салат из свеклы — это простая и очень сытная закуска из небольшого набора овощей, которую удобно готовить заранее. Благодаря маринаду из масла, уксуса и сахара он хорошо хранится в холодильнике несколько дней и даже становится вкуснее после того, как постоит. Это именно тот рецепт, который часто подают на застольях и семейных обедах, потому что он сытный, яркий и не требует дорогих продуктов.

Ингредиенты для салата из свеклы

свекла — примерно 1,35 кг (6 крупных корнеплодов)

морковь — примерно 450 г (8 средних), тертая

лук — примерно 450 г (2 средних), измельченный

помидоры — примерно 340 г (5 средних), кубиками

болгарский перец красный — 1 шт., нарезанный тонкой соломкой

Для маринада:

масло оливковое или рафинированное — 240 мл (1 стакан)

белый уксус — 120 мл (1/2 стакана)

сахар — 100 г (1/2 стакана)

соль — 1 столовая ложка (желательно не йодированная)

Как приготовить салат из свеклы: пошагово

Разогрейте духовку до 200°C. Выложите свеклу в форму для запекания, накройте фольгой и запекайте около 2 часов. Самый крупный корнеплод лучше разрезать пополам для равномерного пропекания. Свекла не должна пропечься полностью — достаточно, чтобы она стала твердо-мягкой.

Когда свекла немного остынет, наденьте перчатки и снимите кожицу — она легко отходит. Натрите свеклу на крупной терке.

Натрите морковь, нарежьте перец тонкой соломкой, измельчите лук и порежьте помидоры кубиками.

Сложите все ингредиенты маринада в большую кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте все подготовленные овощи, включая свеклу, и тушите на слабом огне под частично прикрытой крышкой около 50 минут, периодически помешивая. Крышку не закрывайте полностью — уксусу нужно испаряться во время готовки. Овощи готовы, когда станут мягкими.

Дайте салату остыть до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник до подачи.

Салат из свеклы хорошо держится в холодильнике несколько дней, а вкус даже улучшается после одного-двух дней маринования. Его можно подавать как самостоятельную холодную закуску или как гарнир к мясу, а при желании готовить сразу двойную порцию — про запас.

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