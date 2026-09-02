В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может добавить новое семейное основание для отсрочки от мобилизации. Рассказываем, кого из отцов это коснется и как изменятся правила для военных.

Мобилизация и отсрочка в Украине снова могут измениться — на этот раз депутаты предлагают добавить новое семейное основание, которое коснется отцов самых маленьких детей. 21 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15541, который может дать право на отсрочку мужчинам, у которых есть ребенок в возрасте до одного года.

Сейчас сам факт рождения первого или второго ребенка не дает военнообязанному автоматического права на отсрочку от мобилизации. Семейные основания в законе предусмотрены, однако они касаются других ситуаций: трое и более детей, самостоятельное воспитание ребенка, воспитание ребенка с инвалидностью, а также отдельные обстоятельства, связанные с другим из родителей.

Как сообщает «Фарватер.Схід», автором документа выступил народный депутат Алексей Гончаренко. Законопроект предлагает дополнить перечень оснований пунктом о наличии у мужчины ребенка, которому еще не исполнился один год. Фактически отец сможет получить отсрочку до достижения ребенком годовалого возраста.

Здесь есть важная деталь: если норму примут в предложенном виде, «отсрочка на год» необязательно будет означать двенадцать месяцев с момента обращения. Основанием будет именно наличие ребенка в возрасте до года. То есть если на момент оформления малышу уже, например, пять месяцев, право на отсрочку фактически будет действовать лишь до того дня, когда ребенку исполнится год.

Свою инициативу автор связывает не только с социальной защитой семьи, но и с демографическим кризисом. По его мнению, отец должен получить возможность быть рядом с матерью и новорожденным ребенком в первый и самый сложный год жизни. В то же время для армии любое расширение перечня оснований для отсрочки означает уменьшение мобилизационного ресурса — именно вокруг этого, вероятно, и будет идти основная дискуссия при рассмотрении документа.

Какие основания для отсрочки действуют сейчас

Действующий перечень семейных оснований для отсрочки от мобилизации охватывает: родителей троих и более детей; того, кто самостоятельно воспитывает ребенка; того, кто воспитывает ребенка с инвалидностью; а также отдельные ситуации, связанные с другим из родителей. При этом рождение первого или второго ребенка в этот перечень не входит.

Что изменит новый законопроект

Если законопроект № 15541 примут, в перечне оснований появится дополнительное — наличие ребенка в возрасте до одного года. Важно понимать: речь идет о законопроекте, который еще не вступил в силу. Сейчас документ лишь зарегистрирован в парламенте и не дает никаких прав, пока не будет рассмотрен и принят.

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