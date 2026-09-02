Тефтели, тушённые в соусе маринара под шапкой расплавленного сыра, — это наше новое любимое блюдо на будний вечер: готовится быстро, а фарш получается невероятно сочным.

Рецепт вкусных котлет из куриной грудки мы уже публиковали — а тефтели готовятся немного иначе: их не доводят до полной готовности на сковороде, а тушат в соусе и запекают под сыром, благодаря чему фарш остаётся особенно сочным.

Тефтели — одно из самых популярных мясных блюд, которое любят готовить на будничный ужин. Это универсальное блюдо: тефтели можно подать с пастой, положить в сэндвич или есть просто с хрустящим хлебом. Этот рецепт интересен тем, что тефтели сначала обжаривают до лёгкой корочки, а затем тушат в соусе маринара под шапкой моцареллы и пармезана в духовке — так фарш успевает пропитаться соусом и остаётся нежным внутри.

Ингредиенты для тефтелей

белый хлеб без корки — 3 куска, нарезанные кубиками

молоко холодное (или вода) — 120 мл, при необходимости немного больше

говяжий фарш (нежирный, 80/20 или 85/15) — 450 г

свиной фарш — 450 г

пармезан тёртый — приблизительно 50 г, разделить пополам

яйцо — 1 крупное

чеснок — 3 зубчика, измельчить

петрушка — 2 столовые ложки измельчённой, плюс немного для украшения

соль морская — 1 чайная ложка

чёрный перец свежемолотый — 1/2 чайной ложки

масло для обжаривания — приблизительно 2 столовые ложки

соус маринара — 720 мл (домашний или готовый)

моцарелла тёртая — приблизительно 170 г (1,5 стакана)

Как приготовить тефтели: пошагово

Разогрейте духовку до 200°C, расположив решётку посередине. В большую миску положите нарезанный хлеб, залейте молоком или водой и оставьте на 5 минут, после чего разомните вилкой до однородной массы.

К размоченному хлебу добавьте говяжий и свиной фарш, половину пармезана, яйцо, измельчённый чеснок, петрушку, соль и перец. Перемешайте руками лишь до соединения ингредиентов — не перемешивайте слишком долго, иначе тефтели получатся жёсткими. Масса должна быть довольно влажной, при необходимости добавьте ещё немного молока.

Сформируйте тефтели размером с мяч для гольфа (диаметром примерно 4 см), примерно по 2 столовые ложки фарша на каждую. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смачивайте ладони водой во время формирования.

Разогрейте большую сковороду на среднем огне, влейте масло, чтобы покрыть дно. Когда масло разогреется, обжаривайте тефтели партиями, переворачивая каждые 2 минуты, чтобы румяная корочка образовалась со всех сторон — в общей сложности на каждую партию уйдёт около 8 минут. Тефтели не должны быть готовы полностью внутри — лишь обжарены снаружи.

Влейте 240 мл соуса маринара в форму для запекания, выложите обжаренные тефтели одним слоем. Залейте остатками соуса сверху, посыпьте второй половиной пармезана и всей моцареллой.

Накройте форму фольгой и запекайте около 30 минут, пока тефтели не проварятся внутри до 74°C, а сыр не расплавится и соус не начнёт пузыриться.

Подавайте тефтели горячими с пастой, в булке как сочный сэндвич или просто с хрустящим хлебом для соуса. Готовое блюдо можно собрать заранее и хранить в холодильнике до суток, а можно заморозить на срок до 3 месяцев — размораживать в холодильнике и запекать по тому же рецепту. Остатки тефтелей хорошо разогреваются под фольгой в духовке при 175°C в течение 20 минут.

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