Военно-врачебная комиссия может признать годным человека с инвалидностью, но это не дает ТЦК права его мобилизовать. Юристы объяснили, какие нормы защищают человека и что делать, если ВЛК все же признала годным.

ВЛК и мобилизация в Украине — вопрос, который касается многих. Наличие инвалидности не исключает того, что военно-врачебная комиссия может признать человека годным к службе. В то же время такое заключение само по себе не дает ТЦК и СП права мобилизовать человека с инвалидностью, поясняет портал Veteran.com.ua.

Инвалидность, воинский учет и годность к службе — это разные правовые категории. ВЛК определяет годность по Расписанию болезней, утвержденному приказом Минобороны №402, но отменить установленную человеку инвалидность она не может.

Исключают ли человека с инвалидностью из воинского учета

Сама по себе инвалидность не является основанием для исключения из воинского учета. Согласно части 6 статьи 37 закона «О воинской обязанности и военной службе», по состоянию здоровья из учета исключают только тех, кого ВЛК признала непригодными с исключением из учета. Поэтому человек с инвалидностью может оставаться военнообязанным, но это не означает, что его можно мобилизовать.

Могут ли мобилизовать человека с инвалидностью

Согласно пункту 2 части 1 статьи 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», лица с инвалидностью любой группы не подлежат призыву во время мобилизации. Такое же правило закреплено в Порядке проведения призыва, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Человек с инвалидностью может проходить военную службу во время мобилизации только по собственному согласию и по контракту. Если статус инвалидности действующий, заключение ВЛК «годен» не отменяет его и не создает для ТЦК оснований для принудительной мобилизации.

Что показывает судебная практика

Суды проверяют не только само заключение ВЛК, но и соблюдение процедуры медосмотра. В деле №440/2188/25 мужчину, который ранее имел вторую группу инвалидности, в январе 2025 года ВЛК признала годным и мобилизовала. Суд установил, что ему не провели ряд обязательных исследований: общий анализ крови, серологические исследования на ВИЧ, гепатиты и RW, а также не определили группу крови. Постановление ВЛК отменили, а ТЦК обязали обеспечить повторный медосмотр.

В деле №946/7583/25 мужчина с третьей группой инвалидности обжаловал заключение ВЛК. Суд отметил, что ЦВЛК не могла ограничиться обычным информационным письмом: она должна была полноценно рассмотреть жалобу, изучить документы и оформить результат мотивированным постановлением. Бездействие ЦВЛК признали противоправным.

А в деле №260/998/24 суд рассматривал ситуацию, когда мужчину с третьей группой инвалидности уже мобилизовали. После приобретения статуса военнослужащего вопрос отсрочки не применяется, однако инвалидность является отдельным основанием для увольнения с военной службы во время военного положения.

Что делать, если ВЛК признала годным

Если у человека есть инвалидность, но информация о ней отсутствует или некорректно отображается в военно-учетных данных, нужно подать в ТЦК документы, подтверждающие статус. Если ВЛК все же признала человека годным, решение можно обжаловать в вышестоящей ВЛК или ЦВЛК, а при необходимости — в административном суде.

При обжаловании стоит проверять не только само заключение, но и процедуру его принятия: учли ли медицинские документы, провели ли необходимые обследования и соблюли ли требования Положения №402.

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