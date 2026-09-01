Рецепт супа из чечевицы мы уже публиковали — а грибной суп готовится по совершенно другому принципу и раскрывает вкус благодаря сочетанию большого количества свежих грибов, картофеля и легкого сливочного бульона.

Грибной суп понравится тем, кто любит насыщенный грибной вкус, но не хочет тяжести классических крем-супов. В этом рецепте бульон остается легким, а сливочность добавляется без излишней жирности. Рецептом в свое время поделилась одна из прихожанок церкви — она готовила этот суп для строительной бригады, и блюдо настолько понравилось, что рецепт быстро разошелся среди знакомых.

Ингредиенты для грибного супа

вода — примерно 1,9 л (8 стаканов)

куриный или овощной бульон — примерно 480 мл (2 стакана)

картофель среднего размера — 3-4 шт, очищенный, нарезанный кубиками и промытый

свежие грибы — примерно 900 г, нарезанные ломтиками

сливки 10-15% (half&half) — 480 мл, или 240 мл молока + 240 мл жирных сливок

мука — 3 столовые ложки (около 30 г), можно добавить еще 1 ложку для более густого супа

лук средний — 1 шт, мелко нарезанный

морковь крупная — 1 шт, тертая

сливочное масло — 40 г (3 столовые ложки)

грибная приправа — 2 столовые ложки (или универсальная овощная приправа по вкусу)

соль и черный перец — по вкусу

петрушка или укроп — примерно 20 г, мелко нарезанные (или их сочетание)

Как приготовить грибной суп: шаг за шагом

Картофель положить в кастрюлю, залить водой и бульоном, довести до легкого кипения и варить около 10 минут, пока картофель почти не будет готов. Параллельно обжарить нарезанные грибы на средне-высоком огне, пока они не станут золотистыми и мягкими, и добавить их в кастрюлю с супом, готовить еще 5-8 минут.

В той же сковороде растопить масло, добавить лук и тертую морковь, обжаривать до золотистого цвета примерно 8-10 минут, после чего переложить овощи в кастрюлю к супу. Если в семье есть дети, которые не любят текстуру лука, обжаренные овощи можно предварительно измельчить блендером до однородной массы.

Сливки взбить с мукой до гладкой консистенции без комочков и влить в суп. Добавить соль, перец и грибную приправу по вкусу, а также нарезанную зелень. Довести суп до кипения и варить еще несколько минут, проверяя готовность картофеля, после чего снять с огня.

Подавать грибной суп горячим, посыпав свежей зеленью или со свежим хлебом. Суп хорошо хранится в холодильнике до трех дней, а некоторые даже говорят, что охлажденный он напоминает окрошку — легкий и освежающий. Если хочется более густого супа, просто добавьте еще одну ложку муки во время приготовления сливочной заправки.

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