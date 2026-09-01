Стоимость продуктов в Украине может вырасти максимум на 2,5% из-за перестройки логистики после российских атак на склады.

Цены на жилье в Украине уже растут, а теперь в Минагрополитики объяснили, почему могут подорожать и продукты питания. По оценке ведомства, рост будет умеренным — максимум 2,5%.

Об этом в эфире телеканала «Суспільне» рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Укринформ со ссылкой на Минагрополитики. Главная причина — перестройка логистических цепочек после российских атак на продовольственную инфраструктуру.

По словам Высоцкого, Украина имеет достаточные запасы продовольствия для обеспечения внутреннего рынка. Новая модель поставок предусматривает размещение товаров небольшими партиями и прямую доставку непосредственно от производителя к месту реализации.

Переход к децентрализованной модели требует дополнительных транспортных расходов, что влияет на цену товара. Также может измениться стоимость складских услуг. «Вместе с тем, по оценке Минагрополитики, это не должно привести к существенному подорожанию продуктов питания — максимум до 2,5%», — подчеркнул министр.

Что ждет покупателей в магазинах

Перестройка логистики влияет и на работу торговых сетей. Отдельные магазины могут одновременно иметь меньший ассортимент определенных видов продукции, однако это не означает дефицита — товары просто будут поступать иначе.

Высоцкий также заверил, что Украина имеет необходимые мощности для хранения овощей. Основные овощи борщевого набора будут выращены в достаточном количестве, и они останутся доступными для украинцев.

Контекст: за последний месяц россия атаковала баллистикой и дронами склады и распределительные центры сетей «Фора», Varus, «Сільпо», NOVUS. Именно поэтому поставщики вынуждены перестраивать логистику.

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