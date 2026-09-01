Вартість продуктів в Україні може зрости максимум на 2,5% через перебудову логістики після російських атак на склади.

Ціни на житло в Україні вже рухаються вгору, а тепер у Мінагрополітики пояснили, чому можуть подорожчати і продукти харчування. За оцінкою відомства, зростання буде помірним — максимум 2,5%.

Про це в ефірі телеканалу «Суспільне» розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Укрінформ із посиланням на Мінагрополітики. Головна причина — перебудова логістичних ланцюгів після російських атак на продовольчу інфраструктуру.

За словами Висоцького, Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку. Нова модель постачання передбачає розміщення товарів невеликими партіями та пряму доставку безпосередньо від виробника до місця реалізації.

Перехід до децентралізованої моделі потребує додаткових транспортних витрат, що впливає на ціну товару. Також може змінитися вартість складських послуг. «Водночас, за оцінкою Мінагрополітики, це не має призвести до суттєвого подорожчання продуктів харчування — максимум до 2,5%», — наголосив міністр.

Що чекає на покупців у магазинах

Перебудова логістики впливає і на роботу торговельних мереж. Окремі магазини можуть одночасно мати менший асортимент певних видів продукції, однак це не означає дефіциту — товари просто надходитимуть інакше.

Висоцький також запевнив, що Україна має необхідні потужності для зберігання овочів. Основні овочі борщового набору буде вирощено в достатній кількості, і вони залишатимуться доступними для українців.

Контекст: за останній місяць росія атакувала балістикою та дронами склади й розподільчі центри мереж «Фора», Varus, «Сільпо», NOVUS. Саме через це постачальники і змушені перебудовувати логістику.

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