Тертий пиріг з яблуками — класична англійська випічка з м'якою яблучною начинкою під хрусткою розсипчастою шапочкою, яку готують без жодних складних технік і спеціального обладнання.

Швидкий рецепт яблучного пирога ми вже публікували — а тертий пиріг з яблуками готується за зовсім іншим принципом: замість тіста для основи тут використовують розсипчасту крихту, яка перетворюється на хрустку шапочку прямо в духовці.

Тертий пиріг з яблуками — одна з найпростіших десертних страв, яку можна приготувати без міксера, скалки та особливих навичок випічки. Соковита яблучна начинка тут ховається під шаром масляної крихти, яка під час запікання стає золотистою й хрусткою. Цей рецепт хороший тим, що не потребує розкачування тіста: крихту просто розтирають руками і насипають зверху на яблука.

Інгредієнти для тертого пирога з яблуками

яблука (краще кислі, типу антонівки) — 575 г (приблизно 3 середні яблука), очищені від шкірки й серцевини, порізані скибочками близько 1 см завтовшки

цукор — 2 ст. л. (для яблук)

борошно пшеничне — 175 г

цукор — 110 г (для крихти)

масло холодне — 110 г

щіпка солі

вівсяні пластівці — 1 ст. л. (для посипки, за бажанням)

цукор демерара або звичайний коричневий — 1 ст. л. (для посипки, за бажанням)

вершки, вершки збиті або кастард — до подачі

Як приготувати тертий пиріг з яблуками: покроково

Розігрійте духовку до 190°C (або 170°C у режимі з конвекцією).

Змішайте порізані яблука з 2 столовими ложками цукру та викладіть у форму для запікання діаметром близько 23 см і глибиною щонайменше 5 см (або квадратну форму 20х20 см). Розрівняйте руками, щоб не залишалось порожнин — це запобігає провалюванню крихти всередину.

У мисці змішайте 175 г борошна, 110 г цукру та щіпку солі.

Наріжте туди 110 г холодного масла і розітріть кінчиками пальців до утворення крихти, схожої на вологі хлібні крихти. Якщо трапляються великі шматочки — розітріть їх додатково. Можна також подрібнити масу в комбайні короткими імпульсами, головне — не перетворити її на тісто.

Викладіть кришу на яблука гіркою в центрі, а потім вилкою розрівняйте по всій поверхні.

Легенько притисніть поверхню тильною стороною вилки, щоб крихта краще тримала форму й краще пропекалась, а потім легкими рухами протягніть вилкою по поверхні для декоративного малюнка.

За бажанням рівномірно посипте пиріг 1 столовою ложкою вівсяних пластівців і 1 столовою ложкою цукру демерара.

Поставте форму на дека і випікайте у розігрітій духовці 35-40 хвилин, доки верх не стане золотистим, а яблука — м'якими (перевірте, проколовши тонким гострим ножем). Дайте пирогу постояти 10 хвилин перед подачею.

Тертий пиріг з яблуками подають теплим із вершками, збитими вершками або кастардом. Готову начинку можна заморозити на майбутнє: остудіть яблука, викладіть крихту зверху, щільно заверніть і зберігайте до 3 місяців — розморожуйте в холодильнику протягом ночі, а потім запікайте як звично. Для різноманітності до цукру можна додати трохи кориці чи мускатного горіха, а до яблук — жменю ожини.

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