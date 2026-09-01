У вересні частині домогосподарств автоматично перерахують житлову субсидію, а непрацюючі військові пенсіонери можуть оформити щомісячну доплату 1 297,50 гривні на кожного утриманця. Розповідаємо, як дізнатися новий розмір допомоги та які документи потрібні.

Доплата до пенсії в Київській області — лише частина змін, які з вересня стосуються українців. З початком навчального року зростуть студентські стипендії, але для військових пенсіонерів головні новації — перерахунок житлової субсидії та щомісячна доплата до пенсії. Про деталі пише TrueUA з посиланням на Пенсійний фонд.

Перерахунок субсидії: у кого зміниться розмір допомоги

У серпні Пенсійний фонд автоматично перераховував житлові субсидії домогосподарствам, у яких суттєво змінилися доходи. Йдеться про ситуації, коли середньомісячний сукупний дохід родини зріс або зменшився більш ніж на 50%.

Для порівняння ПФУ бере доходи за перший і другий квартали 2026 року та зіставляє їх із показниками за третій і четвертий квартали 2025-го. Якщо родина стала заробляти помітно більше, субсидія може зменшитися. Якщо ж доходи впали більш ніж наполовину — допомогу можуть збільшити.

Подавати нову заяву для такого перерахунку не потрібно: Пенсійний фонд проводить його сам на підставі наявних даних про доходи. Результат перерахунку відображається у призначеному розмірі субсидії, який діятиме восени.

Через що можна втратити право на субсидію

Право на субсидію можуть переглянути, якщо домогосподарство має кілька транспортних засобів, відносно новий автомобіль, значні заощадження чи певні види майна. Підставою для відмови можуть стати також великі покупки або фінансові операції.

Отримувачі допомоги зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни, що впливають на виплати: зміну складу домогосподарства, соціального статусу його членів, переліку комунальних послуг, придбання дорогого майна, транспорту чи нерухомості, а також значні валютні операції.

Борг за житлово-комунальні послуги не завжди позбавляє субсидії автоматично. Допомогу можуть призначити, якщо заборгованість реструктуризована, погашена або оскаржується в суді.

Доплата 1 297,50 гривні: хто з військових пенсіонерів має право

Окрема щомісячна надбавка передбачена для непрацюючих військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності та мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї. Виплата становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: у 2026 році це 1 297,50 гривні на місяць.

До утриманців, на яких призначають доплату, належать діти до 18 років; повнолітні діти, якщо інвалідність їм встановили до 18 років; інші непрацездатні члени сім’ї, визначені законом. Надбавку нараховують на кожного такого члена сім’ї, який відповідає умовам.

Як оформити доплату

Автоматично виплату не призначають. Військовому пенсіонеру потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду України та подати заяву з документами, які підтверджують право на надбавку. Нарахування починається з першого числа місяця, що настає після місяця звернення.

Якщо право на доплату виникло раніше, а людина звернулася пізніше, виплату за минулий період можуть провести, але не більш ніж за 12 місяців. Водночас надбавку не призначать, якщо військовий пенсіонер продовжує працювати, або якщо утриманець уже отримує власну пенсію чи іншу державну соціальну допомогу.

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