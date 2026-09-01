Чізкейк — це вершковий десерт на крекерній основі, і цей рецепт готується у водяній бані, яка гарантує рівний верх без тріщин та ідеально кремову текстуру.

Рецепт ніжного бісквіту ми вже публікували — а чізкейк готується зовсім інакше, адже тут головне не тісто, а правильна робота з вершковим сиром і температурою випікання.

Чізкейк — це насправді не торт у класичному розумінні, а щільний вершково-сирний та яєчний крем, запечений на крекерній основі. Текстура вийде кремовою й ніжною, якщо не поспішати на кожному етапі — вимішування, випікання, охолодження. Секрет цього рецепта — випікання у водяній бані: пара захищає поверхню від пересихання, а центр і краї пропікаються рівномірно, тож верх не тріскає і не просідає.

Інгредієнти для чізкейку

Для основи:

крихти крекерів graham (можна замінити піщаним печивом) — приблизно 150 г (із 12 крекерів)

вершкове масло розтоплене — 85 г (6 ст. ложок)

цукор — 1 ст. ложка (12 г)

Для начинки чізкейку:

сир кремовий (типу філадельфія), кімнатної температури — приблизно 1 кг

цукор — 250 г (1 1/4 склянки)

яйця, кімнатної температури — 6 шт.

сметана — 60 мл (1/4 склянки)

ванільний екстракт — приблизно 7-8 мл (1,5 ч. ложки)

Як приготувати чізкейк: покроково

Подрібніть крекери на крихту. У мисці змішайте крихту з розтопленим маслом і цукром, перемішуйте, поки маса не стане вологою. Викладіть крихту у форму-роз'ємну на 23 см, притисніть на дно і трохи на бортики. Випікайте основу в центрі духовки за 175°C протягом 8 хвилин, після чого охолодіть до кімнатної температури.

Обгорніть форму з охолодженою основою двома великими листами щільної фольги, піднявши краї вгору по бортиках так, щоб не було дірок і розривів — це захистить чізкейк від води під час випікання у водяній бані.

Розігрійте духовку до 175°C. У чаші міксера з насадкою-лопаткою збийте вершковий сир із цукром на середній-високій швидкості впродовж 5 хвилин, доки маса не стане повністю гладкою, періодично знімаючи залишки зі стінок чаші. Зменшіть швидкість до середньої і додавайте яйця по одному, даючи кожному повністю з'єднатися з масою. Зменшіть швидкість до низької, додайте сметану та ванільний екстракт, перемішайте лише до однорідності. Вилийте начинку на охолоджену основу у формі, обгорнутій фольгою.

Закип'ятіть воду — краще з запасом. Поставте форму з чізкейком у глибоку жаровню і обережно вилийте гарячу воду навколо форми, приблизно на 4 см вгору по бортику. Обережно перенесіть на центральний рівень духовки і випікайте за 175°C 60-85 хвилин, не відчиняючи дверцят. Готовність визначається так: краї повинні бути щільними, а центр діаметром 5-7 см трохи погойдуватися, коли форму легенько похитати. За потреби продовжуйте випікати з кроком по 5 хвилин, доки не досягнете такого стану.

Вимкніть духовку, трохи відчиніть дверцята і залиште чізкейк остигати всередині ще 45 хвилин. Дістаньте форму, зніміть фольгу і повністю охолодіть на решітці до кімнатної температури. Накрийте форму фольгою, стежачи, щоб вона не торкалася поверхні чізкейку, і поставте в холодильник щонайменше на 4 години, а краще — на ніч, щоб десерт повністю застиг перед подачею.

Перед нарізанням занурюйте ніж у гарячу воду і протирайте паперовим рушником між кожним зрізом — так шматочки виходять чистими та рівними. Подавайте чізкейк із вишневим або ягідним соусом, зберігайте в холодильнику під кришкою, а за потреби можна заморозити готовий десерт — після розморожування смак і текстура не постраждають.

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