Чизкейк — это сливочный десерт на основе из крекеров, и этот рецепт готовится на водяной бане, которая гарантирует ровный верх без трещин и идеально кремовую текстуру.

Рецепт нежного бисквита мы уже публиковали — а чизкейк готовится совсем иначе, ведь здесь главное не тесто, а правильная работа со сливочным сыром и температурой выпекания.

Чизкейк — это на самом деле не торт в классическом понимании, а плотный сливочно-сырный и яичный крем, запечённый на основе из крекеров. Текстура получится кремовой и нежной, если не спешить на каждом этапе — замешивание, выпекание, охлаждение. Секрет этого рецепта — выпекание на водяной бане: пар защищает поверхность от пересыхания, а центр и края пропекаются равномерно, поэтому верх не трескается и не проседает.

Ингредиенты для чизкейка

Для основы:

крошка крекеров graham (можно заменить песочным печеньем) — примерно 150 г (из 12 крекеров)

сливочное масло растопленное — 85 г (6 ст. ложек)

сахар — 1 ст. ложка (12 г)

Для начинки чизкейка:

сыр сливочный (типа филадельфия), комнатной температуры — примерно 1 кг

сахар — 250 г (1 1/4 стакана)

яйца, комнатной температуры — 6 шт.

сметана — 60 мл (1/4 стакана)

ванильный экстракт — примерно 7-8 мл (1,5 ч. ложки)

Как приготовить чизкейк: пошагово

Измельчите крекеры в крошку. В миске смешайте крошку с растопленным маслом и сахаром, перемешивайте, пока масса не станет влажной. Выложите крошку в разъёмную форму на 23 см, прижмите на дно и слегка на бортики. Выпекайте основу в центре духовки при 175°C в течение 8 минут, после чего охладите до комнатной температуры.

Обверните форму с охлаждённой основой двумя большими листами плотной фольги, поднимая края вверх по бортикам так, чтобы не было дырок и разрывов — это защитит чизкейк от воды во время выпекания на водяной бане.

Разогрейте духовку до 175°C. В чаше миксера с насадкой-лопаткой взбейте сливочный сыр с сахаром на средней-высокой скорости в течение 5 минут, пока масса не станет полностью гладкой, периодически снимая остатки со стенок чаши. Уменьшите скорость до средней и добавляйте яйца по одному, давая каждому полностью соединиться с массой. Уменьшите скорость до низкой, добавьте сметану и ванильный экстракт, перемешайте только до однородности. Вылейте начинку на охлаждённую основу в форме, обёрнутой фольгой.

Вскипятите воду — лучше с запасом. Поставьте форму с чизкейком в глубокий противень и осторожно вылейте горячую воду вокруг формы, примерно на 4 см вверх по бортику. Осторожно перенесите на центральный уровень духовки и выпекайте при 175°C 60-85 минут, не открывая дверцу. Готовность определяется так: края должны быть плотными, а центр диаметром 5-7 см слегка покачиваться, если форму слегка потрясти. При необходимости продолжайте выпекать с шагом по 5 минут, пока не достигнете такого состояния.

Выключите духовку, слегка приоткройте дверцу и оставьте чизкейк остывать внутри ещё 45 минут. Достаньте форму, снимите фольгу и полностью охладите на решётке до комнатной температуры. Накройте форму фольгой, следя, чтобы она не касалась поверхности чизкейка, и поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь, чтобы десерт полностью застыл перед подачей.

Перед нарезкой погружайте нож в горячую воду и протирайте бумажным полотенцем между каждым срезом — так кусочки получаются чистыми и ровными. Подавайте чизкейк с вишнёвым или ягодным соусом, храните в холодильнике под крышкой, а при необходимости можно заморозить готовый десерт — после разморозки вкус и текстура не пострадают.

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