Кабинет министров Украины пересмотрел гарантированные минимальные размеры пенсионных выплат для отдельных категорий граждан — повышение коснулось семей погибших или пропавших без вести защитников.

Пенсионные выплаты в Украине претерпели существенные изменения — Кабинет министров принял постановление №154, которое повышает гарантированный минимальный размер пенсий для семей погибших защитников. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины со ссылкой на решение правительства.

Согласно постановлению, если общий размер пенсии или государственной социальной помощи по потере кормильца не достигает 12 810 гривен, государство назначает адресную доплату до этого уровня. Ранее гарантированный минимум составлял 7 800 гривен — то есть рост составил более 5 000 гривен.

Кого именно коснулось повышение

Как подчеркнули в Пенсионном фонде, повышение касается трех категорий получателей: нетрудоспособных родителей погибших или пропавших без вести защитников Украины, жены или мужа погибшего или пропавшего без вести военнослужащего, а также детей, которые имеют право на соответствующие выплаты. Все они получают пенсию или государственную социальную помощь по потере кормильца.

Отдельно правительство пересмотрело гарантии для семей, в которых пенсию по потере кормильца получают двое или более членов семьи. Для таких получателей гарантированный минимальный размер выплаты вырос с 6 100 гривен до 10 020 гривен на каждого человека.

Как происходит перерасчет

Пенсионный фонд Украины проводит перерасчет автоматически — на основании материалов пенсионных дел. Подавать отдельное заявление или дополнительные документы не нужно. Пересчитанные суммы поступят получателям в ближайшее время.

Кроме того, начиная с 1 марта 2027 года, эти гарантированные минимальные суммы будут подлежать ежегодной индексации в соответствии с законодательством. Это означает, что выплаты будут расти вместе с общим уровнем инфляции в стране.

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