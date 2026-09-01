Черновицкий городской совет напомнил, что с 1 сентября действуют обновленные условия проезда для школьников и студентов в коммунальном транспорте. Детали о тарифах — в материале.

Накануне 1 сентября в Черновцах напомнили, сколько будет стоить проезд для школьников и студентов в коммунальном транспорте. Информацию опубликовал Черновицкий городской совет, распространив сообщение Черновицкого троллейбусного управления. Обновленные условия проезда действуют в городе с начала учебного года и касаются троллейбусов и автобусов коммунального перевозчика.

В коммунальном транспорте Черновцов предусмотрено несколько тарифов в зависимости от статуса пассажира и дня недели. Отдельно определена стоимость поездок для школьников, отдельно — для студентов. Кроме того, цена отличается в будни, выходные и праздничные дни. Поэтому перед поездкой пассажирам советуют обращать внимание на день недели и вид транспорта.

Сколько платят школьники

Для школьников проезд в автобусе в будни стоит 10 гривен. В выходные и праздничные дни школьникам придется заплатить полную стоимость — 20 гривен. Зато троллейбус для школьников остается бесплатным в течение всей недели. Такая норма помогает школьникам экономить на ежедневных поездках в школу и на кружки.

Бесплатный проезд в троллейбусе имеет обязательное условие: нужно валидировать ученическую транспортную карту. Без валидации поездка не засчитается как льготная. Валидировать карту следует сразу после входа в салон, приложив ее к считывателю. Если карта не считывается, пассажиру необходимо обратиться к водителю.

Сколько платят студенты

Для студентов троллейбус стоит 8 гривен — но только при наличии студенческого билета. В автобусе студенты платят полную стоимость проезда — 20 гривен. Льготная цена в троллейбусе действует ежедневно, независимо от того, будни это или выходные. Главное условие — иметь при себе действующий студенческий билет, подтверждающий право на скидку.

Как получить транспортную карту

Студенческую транспортную карту можно приобрести непосредственно у водителя. Это единственный способ, который назвали в городском совете, чтобы воспользоваться льготным проездом в троллейбусе за 8 гривен. Оплата за карту осуществляется на месте, после чего ею можно пользоваться сразу. Ученическую карту также следует держать при себе во время каждой поездки.

В городском совете поздравили школьников и студентов с началом учебного года и пожелали успехов в учебе. Новые условия проезда начинают действовать с 1 сентября. Пассажирам советуют заранее позаботиться о наличии транспортной карты, чтобы избежать очередей в первые дни учебного года.