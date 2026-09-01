Цены на бензин, сентябрь: нефть дешевеет, а вслед за ней снижаются оптовые и розничные цены на топливо в Украине. Какие цифры зафиксировал рынок, рассказывает Delo.ua.

Цены на топливо в Украине пошли вниз — в преддверии сентября нефть дешевеет, а вслед за ней снижаются оптовые и розничные цены на бензин и дизель. Какие цифры зафиксировал рынок, сообщает Delo.ua со ссылкой на консалтинговую компанию «Нафторинок».

Вечером в пятницу, 28 августа, фьючерсы на эталонную марку Brent подешевели на $0,42 — до $88,10 за баррель. За неделю котировки Brent потеряли более 5%, а американской WTI — более 4%. Рынок отреагировал на слухи о возможной сделке по Ормузскому проливу, через который ранее проходило около 20% мирового трафика сырой нефти.

Цены на бензин, сентябрь: что показывает опт

По данным «Нафторинка», по состоянию на 28 августа средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 3,54 грн/л по сравнению с 21 августа — до 84,04 грн/л. Бензин А-95 в опте подешевел на 1,28 грн/л — до 75,75 грн/л.

В рознице изменения пока сдержанные: средняя цена бензина А-95 на АЗС упала на 9 коп./л — до 79,85 грн/л, а дизтопливо — на 21 коп./л, до 91,05 грн/л.

Среди национальных сетей заметно снизили ценники «БРСМ-Нафта» и Parallel, где дизель подешевел на 1 грн/л, а также AMIC Energy — на 0,57–0,62 грн/л. Среди региональных операторов Green Wave сбросил А-95 на 3 грн/л, Rur — на 2,40 грн/л, а Avantage7 — дизель на 2 грн/л.

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Лёушкин прогнозирует, что на этой неделе цены на бензин и дизтопливо в отдельных сетях могут снизиться еще в пределах 1 грн/л, а после осенних дождей падение ускорится. Общий потенциал снижения он оценивает в 3–4 грн/л.

Сколько стоит топливо в крупных сетях

Самый дорогой А-95 держат OKKO и Socar — по 83,90 грн/л, у WOG — 82,90 грн/л. Самый дешевый бензин у «БРСМ-Нафта» — 77,99 грн/л, у UPG и UKRNAFTA — по 78,90 грн/л. Дизель в OKKO и WOG стоит 93,90 грн/л, у Socar — 94,90 грн/л, а в «БРСМ-Нафта» — 87,99 грн/л.

Единственный сегмент, который за неделю подорожал, — автогаз: средняя цена выросла на 20 коп./л — до 42,99 грн/л. Больше всего газ прибавил в Parallel (+1,82 грн/л) и OKKO (+1 грн/л).

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