Ціни на бензин, вересень: нафта дешевшає, а слідом за нею знижуються гуртові та роздрібні ціни на пальне в Україні. Які цифри зафіксував ринок, розповідає Delo.ua.

Ціни на пальне в Україні пішли вниз — напередодні вересня нафта дешевшає, а слідом за нею знижуються гуртові та роздрібні ціни на бензин і дизель. Які цифри зафіксував ринок, повідомляє Delo.ua з посиланням на консалтингову компанію «Нафторинок».

Увечері п'ятниці, 28 серпня, ф'ючерси на еталонну марку Brent подешевшали на $0,42 — до $88,10 за барель. За тиждень котирування Brent втратили понад 5%, а американської WTI — понад 4%. Ринок відреагував на чутки про можливу угоду щодо Ормузької протоки, через яку раніше проходило близько 20% світового трафіку сирої нафти.

Ціни на бензин, вересень: що показує опт

За даними «Нафторинку», станом на 28 серпня середня гуртова ціна дизпалива в Україні знизилась на 3,54 грн/л порівняно з 21 серпня — до 84,04 грн/л. Бензин А-95 у гурті подешевшав на 1,28 грн/л — до 75,75 грн/л.

На роздрібі зміни поки що стримані: середня ціна бензину А-95 на АЗС впала на 9 коп./л — до 79,85 грн/л, а дизпальне — на 21 коп./л, до 91,05 грн/л.

Серед національних мереж помітно знизили цінники «БРСМ-Нафта» та Parallel, де дизель подешевшав на 1 грн/л, а також AMIC Energy — на 0,57–0,62 грн/л. Серед регіональних операторів Green Wave скинув А-95 на 3 грн/л, Rur — на 2,40 грн/л, а Avantage7 — дизель на 2 грн/л.

Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін прогнозує, що цього тижня ціни на бензин і дизпаливо в окремих мережах можуть знизитися ще в межах 1 грн/л, а після осінніх дощів падіння прискориться. Загальний потенціал зниження він оцінює в 3–4 грн/л.

Скільки коштує пальне у великих мережах

Найдорожчий А-95 тримають OKKO і Socar — по 83,90 грн/л, у WOG — 82,90 грн/л. Найдешевший бензин у «БРСМ-Нафта» — 77,99 грн/л, у UPG та UKRNAFTA — по 78,90 грн/л. Дизель у OKKO та WOG коштує 93,90 грн/л, у Socar — 94,90 грн/л, а в «БРСМ-Нафта» — 87,99 грн/л.

Єдиний сегмент, що за тиждень подорожчав, — автогаз: середня ціна зросла на 20 коп./л — до 42,99 грн/л. Найбільше газ додав у Parallel (+1,82 грн/л) та OKKO (+1 грн/л).

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