Станом на ранок 1 вересня російські ракетні та дронові удари спричинили нові знеструмлення у п'яти областях, повідомили в НЕК "Укренерго". Через негоду без світла лишилися 188 населених пунктів на Сумщині.

Нічний тариф на електроенергію в Україні допомагає платити за світло менше, однак 1 вересня споживачі знову стикнулися з аварійними відключеннями. Як передає Укрінформ, про нові знеструмлення повідомила НЕК "Укренерго".

Найскладніша ситуація через негоду склалася у Сумській області. Станом на ранок 1 вересня там частково або повністю були знеструмлені 188 населених пунктів — причина у грозах і поривах вітру. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених повітряних ліній електропередачі.

Крім негоди, на мережу вплинули ворожі удари. Через російські ракетні та дронові атаки нові знеструмлення зафіксовані у п'яти областях: Київській, Донецькій, Сумській, Одеській і Харківській. Енергетики почали відновлення скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Споживання електроенергії станом на 9:30 вівторка було на 6,7% вищим, ніж попереднього дня. В "Укренерго" пояснили: хмарна погода з дощем на значній території України знижує ефективність домашніх сонячних електростанцій, тому навантаження на загальну мережу зростає.

Щоб уникнути додаткового навантаження на енергосистему, компанія радить перенести активне споживання на період із 10:00 до 16:00 — саме тоді найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. Водночас на 1 вересня застосування графіків відключення світла не прогнозується.

Що робити, якщо у вашому районі зникло світло

У разі аварійного знеструмлення варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ліхтарики, а також тримати напоготові запас води й продуктів, які не потребують приготування. Про відсутність напруги повідомляйте оператору системи розподілу у вашій області: на офіційних сайтах і кол-центрах обленерго публікують актуальні графіки та оновлення щодо ремонтів.

Якщо лінію пошкодила негода або обстріл, ремонт може тривати довше з міркувань безпеки бригад. Дізнатися про стан мережі можна на сторінках "Укренерго" та місцевих обленерго у Facebook і Telegram, а також через гарячі лінії — номери вказані на сайті вашого оператора.

Раніше Politeka повідомляла, зарядіть телефони та павербанки: опубліковано графіки відключення світла в Черкаській області 1 та 2 вересня.

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