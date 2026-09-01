По состоянию на утро 1 сентября российские ракетные и дроновые удары вызвали новые обесточивания в пяти областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго". Из-за непогоды без света остались 188 населенных пунктов на Сумщине.

Ночной тариф на электроэнергию в Украине помогает платить за свет меньше, однако 1 сентября потребители снова столкнулись с аварийными отключениями. Как передает Укринформ, о новых обесточиваниях сообщила НЭК "Укрэнерго".

Самая сложная ситуация из-за непогоды сложилась в Сумской области. По состоянию на утро 1 сентября там частично или полностью обесточены 188 населенных пунктов — причина в грозах и порывах ветра. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных воздушных линий электропередачи.

Кроме непогоды, на сеть повлияли вражеские удары. Из-за российских ракетных и дроновых атак новые обесточивания зафиксированы в пяти областях: Киевской, Донецкой, Сумской, Одесской и Харьковской. Энергетики начали восстановление везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 вторника было на 6,7% выше, чем днем ранее. В "Укрэнерго" пояснили: облачная погода с дождем на значительной территории Украины снижает эффективность домашних солнечных электростанций, поэтому нагрузка на общую сеть растет.

Чтобы избежать дополнительной нагрузки на энергосистему, компания советует перенести активное потребление на период с 10:00 до 16:00 — именно тогда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции. В то же время на 1 сентября применение графиков отключения света не прогнозируется.

Что делать, если в вашем районе пропал свет

При аварийном обесточивании стоит заранее зарядить телефоны, павербанки и фонарики, а также держать наготове запас воды и продуктов, не требующих приготовления. Об отсутствии напряжения сообщайте оператору системы распределения в вашей области: на официальных сайтах и в кол-центрах облэнерго публикуют актуальные графики и обновления по ремонтам.

Если линию повредила непогода или обстрел, ремонт может продлиться дольше из соображений безопасности бригад. Узнать о состоянии сети можно на страницах "Укрэнерго" и местных облэнерго в Facebook и Telegram, а также по горячим линиям — номера указаны на сайте вашего оператора.

Ранее Politeka сообщала, зарядите телефоны и павербанки: опубликованы графики отключения света в Черкасской области 1 и 2 сентября.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области 1 и 2 сентября: опубликован полный список улиц.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Киевской области 1 и 2 сентября: названы адреса, где выключат электроэнергию.