С 1 сентября в Украине стартуют изменения для педагогов, студентов и родителей первоклассников: учителям повышают зарплаты, стипендии увеличивают вдвое, а на подготовку первоклассника государство выделяет 5 000 гривен.

Выплаты и помощь в Ровенской области с 1 сентября становятся больше — об этом напомнили в Ровенской областной государственной администрации, опубликовав подборку изменений, которые заработают с первого дня нового месяца. Больше всего новостей — для педагогов, студентов и семей, где дети впервые идут в школу.

Педагогам обещают более высокие зарплаты. Как пишут украинские СМИ, в частности OBOZ.UA, с 1 сентября заработная плата учителей должна вырасти на 20%. Это решение касается школ по всей Украине, поэтому повышенные выплаты увидят и педагоги Ровенской области. Окончательный размер надбавки для конкретного учителя будет зависеть от его должности и нагрузки.

Стипендии увеличивают вдвое

Студентов также ждет повышение: стипендии с 1 сентября увеличивают вдвое. Речь идет о выплатах, которые получают за успешную учебу студенты учреждений высшего и профессионального предвысшего образования. Новые суммы должны поступать уже с первых выплат нового учебного года.

5 000 гривен на подготовку первоклассника

Отдельная программа касается родителей, чьи дети впервые идут в школу. Государство выделяет средства на подготовку первоклассника — семьям предоставляют 5 000 гривен. В Ровенской области на эти деньги могут рассчитывать все семьи первоклассников.

Гранты на обучение

Кроме стипендий, государство расширяет грантовую поддержку студентов. Гранты помогут частично или полностью покрыть стоимость контрактного обучения. Кто именно сможет получить такую поддержку и в каком размере — в администрации обещали сообщить дополнительно.

Кто получит больше денег с 1 сентября

учителя — зарплата вырастет на 20%;

студенты — стипендии в двойном размере;

родители первоклассников — 5 000 гривен на подготовку ребенка;

студенты-контрактники — гранты на оплату обучения.

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