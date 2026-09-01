З 1 вересня в Україні стартують зміни для освітян, студентів і батьків першокласників: вчителям підвищують зарплати, стипендії збільшують удвічі, а на підготовку першокласника держава виділяє 5 000 гривень.

Виплати й допомога в Рівненській області з 1 вересня стають більшими — про це нагадали в Рівненській обласній державній адміністрації, опублікувавши добірку змін, які запрацюють з першого дня нового місяця. Найбільше новин — для освітян, студентів і родин, де діти вперше йдуть до школи.

Педагогам обіцяють вищі зарплати. Як пишуть українські ЗМІ, зокрема OBOZ.UA, з 1 вересня заробітна плата вчителів має зрости на 20%. Це рішення стосується шкіл по всій Україні, тож більші виплати побачать і педагоги Рівненської області. Остаточний розмір надбавки для конкретного вчителя залежатиме від його посади та навантаження.

Стипендії збільшують удвічі

Студентів також чекає підвищення: стипендії з 1 вересня збільшують удвічі. Ідеться про виплати, які отримують за успішне навчання студенти закладів вищої та фахової передвищої освіти. Нові суми мають надходити вже з перших виплат нового навчального року.

5 000 гривень на підготовку першокласника

Окрема програма стосується батьків, чиї діти вперше йдуть до школи. Держава виділяє кошти на підготовку першокласника — родинам надають 5 000 гривень. У Рівненській області на ці гроші можуть розраховувати всі родини першокласників.

Гранти на навчання

Окрім стипендій, держава розширює грантову підтримку студентів. Гранти допоможуть частково або повністю покрити вартість контрактного навчання. Хто саме зможе отримати таку підтримку та в якому розмірі — в адміністрації обіцяли повідомити додатково.

Хто отримає більше грошей з 1 вересня

вчителі — зарплата зросте на 20%;

студенти — стипендії у подвійному розмірі;

батьки першокласників — 5 000 гривень на підготовку дитини;

студенти-контрактники — гранти на оплату навчання.

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